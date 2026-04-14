iScooter i9 : cette trottinette électrique chute à moins de 83 euros, c’est une affaire !

C’est l’un des moyens de transport les plus populaires puisqu’il permet de se déplacer en ville rapidement sans utiliser d’essence et sans transpirer. La réponse : la trottinette électrique ! Et en ce moment, vous pouvez vous en offrir une pour adultes pour moins de 83 euros. on vous explique tout !

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Il existe aujourd’hui une multitude de modèles différents de trottinettes électriques. La marque la plus connue est Xiaomi. Mais vous pouvez trouver de nombreuses marques qui proposent des trottinettes performantes pour des prix de plus en plus compétitifs.

La marque qui offre le meilleur rapport qualité-prix du moment se nomme tout simplement iScooter. Elle propose son modèle i9 au prix de vente conseillé de 199 euros. Mais vous pouvez l’avoir pour bien moins cher sur AliExpress ! En effet, elle est affichée pour 92,32 euros. Et en ajoutant le code promo PHDFR10, le prix baisse de 10 euros supplémentaires. La trottinette électrique iScooter i9 est donc disponible pour seulement 82,32 euros. Pour couronner le tout, la livraison est offerte depuis la France. C’est un prix jamais vu pour une trottinette électrique pour adultes, alors foncez avant qu’il ne soit trop tard !

iScooter i9 : une trottinette électrique pour adultes à un prix ridiculement bas

Malgré son prix excessivement bas, cette trottinette électrique est loin d’être un produit bas de gamme et elle offre de nombreuses qualités, à commencer par sa conception robuste. Elle est équipée d’un moteur 350W capable de vous emmener à une vitesse maximale de 30 km/h.

Pour le freinage, vous disposez d’un frein électronique à l'avant et d’un frein à disque à l'arrière pour une sécurité accrue. Bien évidemment, vous avez un feu LED à l’avant pour éclairer la route en soirée et un feu de freinage à l’arrière pour prévenir les autres usagers de la route.

La trottinette électreique iScooter i9 propose 3 modes de conduite : Eco, Normal et Sport, pour que vous puissiez choisir de privilégier la vitesse ou l’autonomie. Avec une autonomie de 30 km maximum et un poids plume de 12,5 kg, c’est un modèle idéal pour les citadins.