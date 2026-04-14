iScooter i9 : cette trottinette électrique chute à moins de 83 euros, c’est une affaire !

C’est l’un des moyens de transport les plus populaires puisqu’il permet de se déplacer en ville rapidement sans utiliser d’essence et sans transpirer. La réponse : la trottinette électrique ! Et en ce moment, vous pouvez vous en offrir une pour adultes pour moins de 83 euros. on vous explique tout !

Trottinette électrique iScooter i9

Il existe aujourd’hui une multitude de modèles différents de trottinettes électriques. La marque la plus connue est Xiaomi. Mais vous pouvez trouver de nombreuses marques qui proposent des trottinettes performantes pour des prix de plus en plus compétitifs.

La marque qui offre le meilleur rapport qualité-prix du moment se nomme tout simplement iScooter. Elle propose son modèle i9 au prix de vente conseillé de 199 euros. Mais vous pouvez l’avoir pour bien moins cher sur AliExpress ! En effet, elle est affichée pour 92,32 euros. Et en ajoutant le code promo PHDFR10, le prix baisse de 10 euros supplémentaires. La trottinette électrique iScooter i9 est donc disponible pour seulement 82,32 euros. Pour couronner le tout, la livraison est offerte depuis la France. C’est un prix jamais vu pour une trottinette électrique pour adultes, alors foncez avant qu’il ne soit trop tard !

iScooter i9 : une trottinette électrique pour adultes à un prix ridiculement bas

Malgré son prix excessivement bas, cette trottinette électrique est loin d’être un produit bas de gamme et elle offre de nombreuses qualités, à commencer par sa conception robuste. Elle est équipée d’un moteur 350W capable de vous emmener à une vitesse maximale de 30 km/h.

Pour le freinage, vous disposez d’un frein électronique à l'avant et d’un frein à disque à l'arrière pour une sécurité accrue. Bien évidemment, vous avez un feu LED à l’avant pour éclairer la route en soirée et un feu de freinage à l’arrière pour prévenir les autres usagers de la route.

La trottinette électreique iScooter i9 propose 3 modes de conduite : Eco, Normal et Sport, pour que vous puissiez choisir de privilégier la vitesse ou l’autonomie. Avec une autonomie de 30 km maximum et un poids plume de 12,5 kg, c’est un modèle idéal pour les citadins.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

La Xiaomi TV Box S de 3ème génération passe à 36 € et atteint son prix le plus bas, mais ça ne va pas durer !

Votre TV est vieillissante et vous souhaitez la moderniser ? Nul besoin de dépenser des centaines d’euros ! Normalement en vente à 69,99 €, la Xiaomi TV Box S 3…

« Ces astuces PowerToys me font gagner un temps précieux » : voici les indispensables qui révolutionnent vraiment Windows 11

Il n’y a pas à dire, certaines fonctions manques cruellement à Windows pour que le système d’exploitation de Microsoft soit, nativement, le plus optimisé possible. Par chance, PowerToys existe. Il…

Android Auto : Gemini est une vraie pipelette et en plus il est souvent à l’ouest, mais il existe une solution

Gemini fait ses premiers pas sur Android Auto et son déploiement ne se fait apparemment pas sans embûche – à l’image de ses débuts sur Google Home. Les témoignages des…

Windows 11 : ce nouvel outil apporte une fonction bien pratique inspirée de macOS

Scott Hanselman, développeur star chez Microsoft, a mis au point un outil permettant de faciliter le retour bureau sur Windows 11. “Cliquez sur le fond d’écran vide pour y jeter…

Plus de 100 extensions Chrome volaient vos données depuis le Web Store officiel

Le Web Store officiel de Google Chrome n’est pas aussi sûr qu’on le croit. Des chercheurs viennent de découvrir 108 extensions malveillantes qui dérobaient données personnelles et sessions Telegram. L’opération…

Partager des fichiers entre votre smartphone Android et votre PC est une galère ? Cette extension résout le problème

Nothing lance une application et une extension de navigateur permettant de partager facilement des fichiers entre son mobile Android et son ordinateur. Le transfert de fichiers entre appareils de différents…

NordVPN étend son réseau mondial de serveurs : 211 emplacements et 135 pays, ce que ça change pour vous

Dans la guerre entre les VPN, la couverture de la carte du monde devient un critère déterminant. Et sur ce terrain, NordVPN vient encore de marquer un point. Le service…

Cette batterie développée par Volkswagen pourrait doubler l’autonomie de votre smartphone

Les batteries de nos smartphones stagnent depuis des années. Les fabricants peinent à proposer un vrai bond technologique malgré des années de recherche. Une équipe de chercheurs coréens vient pourtant…

Lidl s’apprête à lancer ses propres forfaits mobiles à des prix ultra agressifs, Free doit-il trembler ?

Selon les informations du Financial Times, Lidl serait sur le point de se lancer sur un nouveau marché en France : les forfaits mobiles. Connaissant la marque, on s’attend à…

Les ZFE sont officiellement supprimées, l’Assemblée nationale a tranché

Clap de fin pour les Zones à Faibles Émissions qui ont tant divisé automobilistes et politiques. L’adoption du projet de loi de “simplification de la vie économique” les supprime. Elles…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.