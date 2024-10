L’iPhone SE 4 arrive début 2025 avec une encoche, Face ID et de nombreuses améliorations

L'iPhone SE 4 sera disponible dans quelques mois. Il va profiter d'un design bien plus moderne, de Face ID, d'un écran AMOLED et d'une puce récente.

Apple devrait commercialiser son iPhone SE 4 début 2025, trois ans après la sortie de la troisième génération de la gamme entrée de gamme des mobiles à la pomme. D'après les informations de Bloomberg, le fabricant en profitera également pour lancer un nouvel iPad Air et quelques accessoires sur le marché.

Mais revenons donc à cet iPhone SE 4. Celui-ci adopterait le design de l'iPhone 14. Pour rappel, les iPhone SE reprennent toujours des composants de vieux modèles afin de limiter les coûts. Pour la première fois, l'iPhone SE abandonne donc son large menton embarquant le lecteur d'empreintes Touch ID. À la place, nous allons retrouver une encoche dans la partie supérieure de l'écran, qui va loger les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale Face ID.

L'iPhone SE 4, un iPhone 14 avec un seul capteur photo ?

Autre grande nouveauté pour la gamme, Apple va intégrer un écran AMOLED en remplacement de la technologie LCD, ce qui promet une bien meilleure qualité d'affichage. L'iPhone SE 4 va par contre continuer à faire des concessions sur la partie photo, puisqu'il conserve une unique caméra grand-angle à l'arrière.

Sur les performances par contre, Apple n'a pas l'habitude d'embarquer des puces vieilles de plusieurs générations. Le plus probable est que l'iPhone SE 4 soit équipé du même SoC A18 que l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus. On peut aussi s'attendre à une hausse de la quantité de RAM, car les fonctionnalités Apple Intelligence nécessitent beaucoup de mémoire vive.

La grande inconnue concernant l'iPhone SE 4 reste son prix. En France, son prédécesseur coûtait 529 euros à la sortie. Mais celui-ci était conçu à partir du châssis de l'iPhone 8, un appareil alors plus vieux de cinq ans. Ici, il n'y aura que trois ans de différence entre l'iPhone 14 qui sert de référence à l'iPhone SE 4 et ce dernier. Nous pouvons donc nous attendre à une hausse de prix, surtout en prenant en compte l'intégration de Face ID et la politique tarifaire appliquée par Apple en Europe ces dernières années.

Source : Bloomberg