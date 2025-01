L’iPhone SE 4 pourrait être encore meilleur qu’on le pensait

On pensait que l'iPhone SE 4 arborerait une encoche, comme l'iPhone 14, mais il pourrait finalement embarquer un Dynamic Island pour ressembler à l'iPhone 15. Ce produit devient vraiment alléchant.

L'iPhone SE 4 s'annonce être un smartphone au rapport qualité-prix très attractif, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps chez Apple. Et les bonnes nouvelles continuent de nous parvenir. D'après Evan Blass, qui a partagé un visuel de l'appareil, l'iPhone SE 4 ne sera pas doté d'une encoche, mais d'un Dynamic Island pour héberger les capteurs de Face ID à l'avant.

Nous pouvons donner du crédit à cette information pour deux raisons. La première est qu'elle provient d'une source de confiance et réputée fiable de l'industrie. La seconde est que jusqu'ici, on rapportait que l'iPhone SE 4 reprendrait le même design que celui de l'iPhone 14. C'est pourquoi on pensait qu'il disposerait d'une encoche. Mais étant donné que l'iPhone 14 est équipé d'un port Lightning, désormais interdit en Europe sur les produits à la vente, il fait sens qu'Apple ait finalement opté pour une conception de type iPhone 15, avec donc un port USB-C et le fameux Dynamic Island.

L'iPhone SE 4, meilleur que l'iPhone 15 ?

Bien entendu, Apple a la possibilité de conserver l'encoche tout en faisant passer l'appareil à l'USB-C, mais cette fuite, couplée à la situation actuelle, rendent le scénario d'un iPhone SE 4 avec Dynamic Island d'autant plus probable. Si cela se confirme, l'intérêt de l'iPhone 15 face à l'iPhone SE 4 deviendra presque nul. Il n'aura que pour lui la présence d'un capteur ultra grand-angle en plus du grand-angle, alors que l'iPhone SE 4 se contentera d'une seule optique. Avec un design similaire, une meilleure puce et un prix plus bas, le nouveau modèle, attendu mars ou avril 2025, éclipserait l'iPhone 15.

Le leaker a également révélé le design de trois iPad à venir : un iPad Air M3 de 11 pouces, un iPad Air M3 de 13 pouces et un iPad de 11ᵉ génération. Il n'évoque pas de date de sortie, mais il fait peu de doutes qu'ils seront annoncés en même que l'iPhone SE 4, dans quelques semaines.

Source : Evan Blass