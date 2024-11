L’iPhone SE 4 embarquerait le tout premier modem 5G conçu par Apple

L'iPhone SE 4 devrait être lancé en mars 2025, avec un composant très attendu : le premier modem 5G conçu par Apple, qui ne veut plus se fournir chez Qualcomm.

D'après un rapport du cabinet Barclays, dont des analystes ont été envoyés en Asie chez les fournisseurs et sur les lignes de production d'Apple, l'iPhone SE 4 va servir de cobaye en embarquant le tout premier modem 5G conçu par Apple. Cela fait des années que l'on évoque le développement d'un modem maison chez la firme de Cupertino, un tel composant serait fin prêt.

Pour rappel, entre 2017 et 2019, Apple et Qualcomm se menaient une guerre juridique, le premier accusant notamment le second d'abus de position dominante sur le segment des puces. Leur relation s'étant fortement détériorée, Apple a voulu rompre sa dépendance à Qualcomm en créant ses propres modems, rachetant pour ce faire la branche modem d'Intel. Le processus aura été long et difficile, mais la marque à la pomme semble finalement prête à équiper ses iPhone d'un modem maison.

Le premier modem 5G d'Apple pour l'iPhone SE 4

L'année dernière, Apple signait une extension de contrat avec Qualcomm pour s'assurer des livraisons de modems jusqu'en 2026. La série des iPhone 17 devrait d'ailleurs continuer à utiliser un modem de Qualcomm, peut-être pour la dernière fois. Le nouveau modèle attendu, plus fin et léger, qu'on surnomme pour l'instant iPhone 17 Air ou iPhone 17 Slim, pourrait lui être équipé du nouveau modem 5G d'Apple. L'entreprise travaillerait même déjà sur la conception d'un modem 6G pour la prochaine génération de réseau mobile.

On ne devrait pas attendre bien longtemps pour voir ce fameux iPhone SE 4, Barclays prétendant qu'il sera lancé avant la fin du premier trimestre 2024. L'iPhone SE 3 avait été annoncé le 8 mars 2022. Les performances du modem de ce nouveau modèle seront forcément scrutées avec grande attention.

La fiche technique de l’iPhone SE 4 est en partie déjà connue. Il devrait reprendre le design de l'iPhone 14, avec une encoche et donc Face ID remplaçant Touch ID, ainsi qu'un écran de 6,1 pouces. Une puce A18, 8 Go de RAM, un port USB-C, un capteur photo unique de 48 MP et Apple Intelligence devraient venir compléter le tableau.

Source : MacRumors