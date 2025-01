L’iPhone SE 4 apparaît en photos et vidéo, son design n’a plus aucun secret

Le lancement de l'iPhone SE 4 approche à grands pas, et nous avons déjà un aperçu précis de son design grâce à des photos et à une vidéo qui viennent de fuiter.

Les fuites concernant l'iPhone SE 4 se multiplient. Le prochain mobile d'Apple est attendu pour mars ou avril 2025 et son rapport qualité-prix devrait faire tourner les têtes de bien des consommateurs. Cette fois, c'est le leaker Majin Bu qui apporte une contribution en publiant quatre photos et une vidéo du supposé appareil.

Esthétiquement, l'iPhone SE 4 constitue une évolution majeure pour la gamme à petit prix d'Apple. Les énormes bordures autour de l'écran ont disparu, tout comme le menton en bas, puisque le bouton Touch ID n'est plus intégré. Les matériaux semblent aussi de meilleure qualité, avec le recours à de l'aluminium plutôt qu'à du plastique. Les tranches deviennent plates, comme sur les iPhone récents. Le port Lightning fait place à une connectique USB-C, devenue obligatoire en Europe.

Un seul capteur et une encoche pour l'iPhone SE 4

Les visuels confirment que l'iPhone SE 4 conserve un unique capteur photo. Il s'agit de l'une des principales contreparties pour faire baisser le prix du smartphone. Pour bien des utilisateurs, il ne s'agit pas d'un sacrifice particulièrement douloureux, l'optique ultra grand-angle des iPhone étant de toutes manières assez peu performante. L'important pour les potentiels clients d'un iPhone SE 4 est surtout d'avoir un mobile récent sous iOS, à un prix moindre que la série principale.

iPhone SE 4 looks so beautiful pic.twitter.com/ezhNrrhyf8 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 26, 2025

On le voit mal sur la vidéo, mais l'iPhone SE 4 semble disposer d'une encoche pour héberger les capteurs de Face ID. Evan Blass avait récemment partagé un document indiquant que l'appareil serait doté d'un Dynamic Island, comme sur les modèles les plus récents, mais ce ne serait donc finalement pas le cas.

L'encoche et le capteur photo unique seront donc les deux défauts de l'iPhone SE 4, qui aura par ailleurs bien des arguments en sa faveur. Il devrait être équipé d'un écran OLED, une première pour la gamme, d'une puce plus récente que celle de l'iPhone 15 (probablement l'A18) et de 8 Go de RAM pour alimenter les fonctions Apple Intelligence.