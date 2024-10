Un grand écran OLED pour l’iPhone SE 4, terminé le design ringard

L'iPhone SE 4 disposerait d'un écran OLED de 6,1 pouces semblable à celui équipé sur l'iPhone 14. La gamme se renouvelle et abandonne le format avec un tout petit espace d'affichage.

Il y a quelques jours, Bloomberg nous apprenait que le nouvel iPhone SE, qui devrait sortir au printemps prochain, aurait le même design que l'iPhone 14 de 2022. L'iPhone SE 4 disposera donc d'une encoche, de Face ID et d'un plus grand écran, au détriment des énormes bordures et du bouton Home avec Touch ID des modèles précédents.

Ross Young, analyste spécialisé dans l'industrie de l'affichage, ajoute une pièce dans la machine pour compléter le rapport du média avec ses propres informations. D'après lui, non seulement l'iPhone SE 4 va reprendre le design et le châssis de l'iPhone 14, mais il va aussi lui emprunter son écran.

Un écran plus grand, adoptant l'OLED

Cela confirme donc que l'iPhone SE va bien abandonner le petit écran de 4,7 pouces qui faisait l'identité de la gamme, mais qui était devenu anachronique. Les utilisateurs pourront donc bénéficier d'une taille d'écran plus raccord aux standards actuels, a priori de 6,1 pouces s'il s'agit des mesures identiques à celles de l'iPhone 14.

Autre nouveauté, l'iPhone SE 4 va aussi laisser de côté la technologie d'affichage LCD pour passer à l'OLED, que l'on retrouve désormais sur n'importe quel smartphone Android de milieu de gamme, et de plus en plus sur l'entrée de gamme. Ross Young fait savoir que LG Display et BOE vont fournir les dalles du smartphone à Apple. Si les caractéristiques n'évoluent pas par rapport à l'iPhone 14, la définition serait de 1 170 x 2 532 pixels pour un ratio de 19.5:9 et l'écran serait compatible HDR10 et Dolby Vision.

En ce qui concerne les différences avec l'iPhone 14, l'iPhone SE 4 devrait embarquer une puce plus performante, probablement l'A18, et peut-être plus de RAM, pour propulser les fonctionnalités Apple Intelligence à venir. Le grand compromis de ce modèle se situerait sur la photo, avec un unique capteur grand-angle. Nous aurions donc affaire à un mobile pertinent pour qui veut un appareil récent sous iOS, performant, avec un écran qui ne soit pas trop petit, mais qui ne soit pas regardant sur les capacités en photo.