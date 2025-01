Le rapport qualité-prix de l’iPhone SE 4 va-t-il rendre l’iPhone 15 sans intérêt ?

L'iPhone SE 4 sera disponible dans quelques mois, avec une refonte de design en profondeur et des performances dignes de celles d'un iPhone 16. De quoi enterrer l'iPhone 15, plus cher et qui n'a que peu d'arguments en sa faveur ?

Avec sa gamme iPhone SE, Apple veut répondre à une demande particulière, mais forte : elle cible les utilisateurs qui veulent absolument un smartphone sous iOS, qui ne soit pas trop vieux, mais à petit prix. Pour ne pas cannibaliser les ventes des principaux modèles, plus haut de gamme et sur lesquels la marque à la pomme fait plus de marge, les iPhone SE ne sortent pas tous les ans. L'arrivée d'un nouvel appareil constitue donc toujours un petit événement.

La prochaine génération doit arriver au printemps 2025, probablement au mois de mars ou d'avril. L'iPhone SE 4, ou iPhone SE 2025, fait l'objet de nombreuses fuites depuis quelques mois, si bien que l'on connait déjà presque tout du mobile. Ce modèle va se distinguer de ses prédécesseurs, car il ne sera pas aussi en retard techniquement par rapport aux autres iPhone avec lesquels il va cohabiter. Jusqu'ici, l'iPhone SE représentait clairement l'entrée de gamme chez Apple, les frontières risquent d'être brouillées avec la sortie du nouveau modèle.

L'iPhone SE 4 ne fait que peu de concessions

L'affichage de l'iPhone SE 4 va abandonner la technologie LCD pour enfin passer à l'OLED. Oublions aussi les énormes bordures tout autour de l'écran, ce dernier aura bien plus d'espace pour s'exprimer. Une dalle de 6,1 pouces est d'ailleurs dans les tuyaux. Le smartphone disposera d'une encoche pour loger les capteurs de Face ID, entraînant la disparition du bouton Touch ID, et donc de l'imposant menton que l'on retrouvait encore dans l'iPhone SE 3 de 2022. En termes de design, l'iPhone SE 4 se rapprochera beaucoup de l'iPhone 14.

Comme d'habitude, le mobile embarquera une puce récente. Il s'agira probablement du SoC A18 qui équipe l'iPhone 16. On attend aussi la présence de 8 Go de RAM, qui vont notamment servir à alimenter les fonctions Apple Intelligence, gourmandes en ressources, et dont bon nombre opèrent en local. Il pourrait aussi s'agir du premier iPhone à embarquer une puce 5G conçue par Apple, qui cherche à prendre son indépendance vis-à-vis de Qualcomm.

Nous aurons bien entendu un port USB-C, devenu obligatoire en Europe. Enfin, la partie photo sera confiée à un unique capteur dorsal de 48 MP. Le prix de l'iPhone SE 4 n'est pas connu, mais il faut s'attendre à une hausse. L’iPhone SE 3 démarrait à 529 euros, le tarif du prochain modèle pourrait grimper autour des 599 euros, au moins.

La différence de prix avec un iPhone 15 sera-t-elle justifiée ?

Au regard de ces caractéristiques séduisantes, et d'un prix qui devrait rester bien plus attractif que celui des autres iPhone encore commercialisés, on peut se poser la question de la pertinence d'appareils comme l'iPhone 15 ou 15 Plus (sachant que l'iPhone 14 n'est plus disponible en Europe). L'iPhone 15 est vendu à partir de 869 euros, l'iPhone 15 Plus à partir de 969 euros. Apple baissera peut-être ces prix à l sortie de l'iPhone SE 4, mais ils auront tout de même du mal à se montrer compétitifs.

Le principal défaut des iPhone SE était leur design et leur petit écran. Il est en grande partie corrigé avec l'iPhone SE 4, qui adopte une conception moderne et un affichage aussi grand que sur l'iPhone 15. Seul petit reproche : l'intégration d'une encoche plutôt qu'un Dynamic Island.

Sur le terrain des performances, l'iPhone 15 risque d'être à la traîne. L'iPhone SE 4 jouira d'une puce plus récente et plus puissante. Il sera aussi doté d'une plus grande quantité de RAM. Pour le système ou pour les jeux, la différence risque d'être faible. Mais une telle fiche technique va surtout permettre à l'iPhone SE 4 d'être compatibles avec plus de fonctionnalités Apple Intelligence. Et justement, Apple Intelligence doit arriver en avril en France, aux alentours de la disponibilité de l'iPhone SE 4.

La principale concession de l'iPhone SE 4 sera sur la partie photo. Les utilisateurs n'auront accès qu'à un capteur grand-angle. Mais pour nombre d'entre eux, cette optique reste largement suffisante, l'ultra grand-angle ne servant que dans des situations spécifiques. Lorsque tous les éléments sont mis dans la balance, on peut se dire que l'iPhone SE 4 va projeter une sacrée ombre sur les iPhone 15 et 15 Plus.

