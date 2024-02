iPhone : les utilisateurs Android qui passent chez Apple préfèrent ces modèles

Quand un utilisateur Android change de crèmerie pour passer chez Apple, il ne prend pas n'importe quel iPhone. Certains modèles sont plus privilégiés que d'autres et au-delà des évidences, on trouve quelques surprises.

Parmi les gens qui possèdent un smartphone, il y a ceux qui ne jurent que par Android et ceux qui jamais n'utiliseraient autre chose qu'un iPhone. Et puis il y a les personnes qui ne sont pas contre un peu de changement, quand bien même il leur faudra retrouver leurs marques sur un système jusque là inconnu. Malgré une légère baisse en 2023, on sait que de nombreux utilisateurs Android sautent le pas pour passer chez Apple. Mais une question reste en suspens : vers quels modèles se tournent-ils ?

Selon le dernier rapport du Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) qui a analysé les ventes d'iPhone sur l'ensemble de l'année 2023, la majorité des ex-Android ont choisi un iPhone 14. La version standard et l'iPhone 14 Plus ont eu la préférence avec 26 % du total, suivis de très près par le 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, à 25 %. Jusque là, rien de surprenant puisque que la série des iPhone 15 n'est sortie qu'en septembre 2023. Il y a cependant des choix auxquels on ne s'attendait pas forcément.

En passant à l'iPhone, les utilisateurs Android ne choisissent pas forcément les modèles auxquels on pense

Si l'on regarde la répartition ci-dessous, on note par exemple que 10 % des acheteurs ont laissé leur smartphone Android pour un iPhone SE. Pas l'iPhone SE 5G de 2022, mais bien celui de 2020. De la même manière, 8 % ont fait le choix de l'iPhone 12 et 11 % de l'iPhone 13. Au total, près d'un tiers des passages d'Android à Apple s'est fait par l'acquisition de modèles parfois vieux de 4 ans déjà.

Deux raisons principales peuvent expliquer cela. Le prix tout d'abord. Comme le souligne le rapport du CRIP, la majorité des propriétaires de mobile Android passant à l'iPhone possède à l'origine un modèle peu cher, beaucoup plus facile à trouver que chez Apple. Ensuite, les acheteurs ne ressentent pas forcément le besoin d'avoir la dernière itération de l'iPhone pour profiter au maximum du système. Après tout, iOS 17 tourne sur tous ceux sortis en 2018 et au-delà. Ce devrait également être le cas d'iOS 18 si l'on on croit les rumeurs.