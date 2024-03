L’iPhone SE 4 se dévoile en image grâce à des rendus 3D, il abandonne enfin le bouton principal

Apple prépare depuis quelques années maintenant un tout nouvel iPhone SE 4, et après plusieurs reports, on sait désormais enfin à quoi il devrait ressembler au moment de sa sortie d’ici quelques mois.

L'iPhone SE est l'option économique d'Apple pour ceux qui veulent un smartphone compact et fiable. L'iPhone SE actuel, sorti en 2020, dispose d'un écran de 4,7 pouces, d'un bouton principal avec Touch ID et d'un port Lightning. Cependant, il pourrait bientôt subir une transformation majeure, car de nouveaux rendus CAD suggèrent que l'iPhone SE 4 pourrait avoir un design tout écran de 6,1 pouces avec Face ID, des côtés plats et un port USB-C.

Les rendus CAD ont été partagés par le site 91Mobiles, qui a des antécédents mitigés en ce qui concerne les fuites de produits Apple. Les rendus montrent un design très similaire à celui de l'iPhone 14, qui a été lancé il y a deux ans. L'iPhone SE 4 serait doté d'une encoche en haut de l'écran, abritant le système de caméra TrueDepth pour Face ID, ainsi qu'une seule caméra arrière, un bouton Action et un port USB-C au lieu d'un port Lightning.

L’iPhone SE 4 passe enfin au Face ID, mais pas encore à la pilule

L'iPhone SE 4 constituerait une amélioration significative par rapport à l'iPhone SE actuel, qui présente un design daté avec de larges bordures et un bouton d'accueil. Le nouvel iPhone SE 4 offrirait un écran plus grand et plus immersif, ainsi qu'une méthode d'authentification biométrique plus sûre et plus pratique. Le port USB-C rendrait également l'iPhone SE 4 plus compatible avec d'autres appareils et accessoires, tels que les MacBook ou les iPad.

L'iPhone SE 4 mesurerait 147 mm de haut, 71,5 mm de large et 7,7 mm d'épaisseur, ce qui est presque identique à la taille de l'iPhone 14. L'iPhone SE 4 serait également doté d'un écran OLED de 6,1 pouces, qui offrirait un meilleur contraste et de meilleures couleurs que l'écran LCD de l'actuel iPhone SE. L'appareil photo arrière de l'iPhone SE 4 serait un capteur de 48 MP, ce qui améliorerait aussi la qualité des photos et des vidéos. On retrouverait donc bien une encoche, comme l’avaient laissé entendre les fuites il y a quelques années, et non une pilule, contrairement à ce que prétendaient des rapports plus récents.