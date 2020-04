iPhone 9 : date de lancement reportée au 15 avril 2020

L’iPhone 9 ne devrait plus tarder à débarquer sur le marché. D’après les informations obtenues par Jon Prosser, le journaliste derrière la chaîne YouTube Front Page Tech, Apple aurait décidé de reporter le lancement de son nouvel iPhone au mercredi 15 avril 2020. On fait le point.

Suite à l’épidémie de coronavirus qui se propage dans le monde, Apple a été contraint d’annuler la présentation physique de l’iPhone 9, initialement prévue le 31 mars 2020 en Californie. Á la place, la marque se contentera de présenter son nouvel iPhone abordable par le biais d’un communiqué de presse. Apple a déjà procédé de la sorte pour l’annonce des iPad Pro 2020 par exemple.

Selon les informations collectées par Jon Prosser auprès de sources dignes de confiance, Apple aurait maintenant décidé de lancer l’iPhone 9 le mercredi 15 avril prochain. Au vu des habitudes de la marque, l’iPhone devrait simplement apparaître sur l’Apple Store au début de l’après-midi, accompagné d’un communiqué sur Apple Newsroom.

« Après une réunion interne hier, Apple se prépare maintenant pour une sortie en avril » explique le journaliste. Si tout se déroule comme prévu, les premières unités seront livrées aux acheteurs dès le 22 avril 2020. Plusieurs éléments confirment l’arrivée imminente de l’iPhone 9. Il y a quelques jours, l’enseigne américaine Best Buy a notamment reçu des coques destinées au nouvel iPhone. Plus récemment, des films de protection compatibles iPhone 9 sont aussi apparus chez l’enseigne Target.

Dans un autre tweet, Jon Prosser évoque aussi le lancement des Apple AirTags et du premier casque audio sans fil de la firme. Selon lui, Apple présentera ces nouveaux produits lors de la WWDC, une conférence annuelle dédiée aux développeurs. Cette année, le coup d’envoi du salon aurait lieu le lundi 1er juin. Crise sanitaire oblige, Apple devrait là encore se contenter d’une présentation en ligne.

Pour rappel, l’iPhone 9 serait équipé d’un capteur d'empreintes digitales Touch ID et recouvert d’un écran LCD de 4,7 pouces cerclé de grosses bordures. Compatible avec la recharge sans fil, il serait alimenté par le SoC Apple A13 Bionic, le même composant qui alimente les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

iPhone 9 update 👀

Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.

Tentative dates:

– Announcement on April 15

– Shipments on April 22

Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.

Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020