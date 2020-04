iPhone 12 : Foxconn assure que le lancement devrait avoir lieu dans les temps

Les iPhone 12 sont toujours attendus dans le courant du mois de septembre 2020. Foxconn, le sous-traitant qui fabrique les smartphones d’Apple, affirme pouvoir rattraper le retard pris en février suite à l’épidémie de coronavirus. Néanmoins, il est toujours possible que la firme de Cupertino décide de décaler le lancement de sa nouvelle génération d’iPhone.

Suite aux mesures de confinement prises en Chine pour endiguer la propagation du Covid-19, la production des produits Apple a été suspendue pendant plusieurs semaines. Les partenaires manufacturiers d’Apple, dont Foxconn, Pegatron et Wistron, ont effet été contraints de fermer leurs ports. Suite à la crise sanitaire, Apple aurait ainsi accumulé jusqu’à deux mois de retard dans le calendrier de production des iPhone 12.

Foxconn rattrape son retard dans la production des iPhone 12

Dans une note destinée aux investisseurs, Alex Yang, le responsable communication de Foxconn, assure que les usines chinoises seront capables de rattraper leur retard. Après plusieurs semaines de fermeture, Foxconn a en effet repris ses activités en Chine et tourne à plein régime pour combler le temps perdu.

« Nous et les ingénieurs essayons de combler l’écart manquant, après avoir perdu quelques jours en raison de l’interdiction de voyager » précise Alex Yang. Les restrictions imposées par Pékin auraient en effet retardé la visite des ingénieurs américains d’Apple chargés de réaliser les tests de validation des iPhone. « Il est possible que nous rattrapions notre retard » précise le responsable dans sa note.« Mais s’il y a un nouveau retard au cours des prochaines semaines, des prochains mois, alors vous devrez probablement reconsidérer l’heure de lancement. C’est toujours possible » tempère Alex Yang. Pour l’heure, la date de lancement des premiers iPhone 5G reste néanmoins fixée à septembre 2020.

Néanmoins, Apple pourrait malgré tout décider de décaler la sortie des iPhone 12, assure le média asiatique Nikkei. L’entreprise californienne craindrait en effet que la demande pour de nouveaux iPhone ne soit pas au rendez-vous en cette période de crise sanitaire. D’après des sources proches du dossier, Apple pourrait reporter la sortie des iPhone si l’épidémie continue de se propager en Europe et aux Etats-Unis. Pour l’heure, le groupe n’a pas encore pris sa décision. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Bloomberg