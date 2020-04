L’iPhone 9 s’appelle en fait iPhone SE : lancement ce 3 avril 2020 ?

L’iPhone 9 s’appelle finalement iPhone SE. L’Apple Store en ligne américain a apparement dévoilé par erreur la véritable appellation de ce nouvel iPhone abordable juste avant son lancement. D’après les dernières fuites, Apple dévoilerait le smartphone ce vendredi 3 avril 2020 sur sa boutique en ligne.

Ce 2 avril, l’Apple Store américain a mis en ligne un verre de protection Belkin compatible avec les iPhone 7, 8 et SE. La première génération d’iPhone SE étant recouverte d’un écran de seulement 4 pouces, contrairement aux iPhone 7 et 8 (4,7 pouces), la protection de Belkin est vraisemblablement destinée à une nouvelle variante. Il s’agit visiblement d’une simple erreur de publication de la part du site.

Contrairement aux rumeurs, qui tablaient encore jusqu’à récemment sur l’intitulé iPhone 9, Apple a décidé de baptiser le nouvel iPhone abordable « iPhone SE ». Avec ce nom sobre, la firme de Cupertino souligne la filiation avec la première génération, sortie en 2016. Dans la foulée, le site 9to5Mac a partagé une pluie de nouvelles informations concernant l’iPhone SE 2020. D’après les informations obtenues par le média, le smartphone serait décliné dans les coloris blanc, noir et rouge (PRODUCT Red). Apple proposerait trois capacités de stockage interne : 64, 128 et 256 Go.

Selon 9to5Mac, Apple lancera l’iPhone SE dès ce vendredi 3 avril 2020. Néanmoins, on rappellera que les précédentes rumeurs tablent plutôt sur un lancement en date du mercredi 15 avril 2020. Quoi qu’il en soit, nous serons fixés dans les heures à venir. En règle générale, Apple révèle ses nouveaux produits sur son site au début de l’après-midi.

Sans surprise, cet iPhone SE va venir prendre la place de l’iPhone 8 dans le catalogue actuel de la marque. Dan ces conditions, on s’attend à un prix de départ avoisinant les 550 euros en France. Que pensez-vous du nom choisi par Apple ? On attend votre avis dans les commentaires.