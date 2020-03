Apple présente le nouvel iPad Pro : double capteur photo et trackpad, à partir de 899€

Apple vient d’officialiser son nouvel iPad Pro 2020 qui se décline en deux tailles format : 11 pouces et 12,9 pouces comme la génération précédente. La tablette introduit plusieurs nouveautés : un double capteur photo à l’arrière épaulé par un scanner Lidar ainsi qu’un nouveau clavier Magic Keyboard avec un trackpad, enfin !

Tous les signes annonçaient la présentation imminente de l’iPad Pro de 2020 qui a été mis en ligne par erreur sur le site chinois d’Apple le 17 mars. La tablette vient d’être officialisée et s’accompagne de plusieurs nouveautés. Niveau design, elle dispose d’un look presque identique à celui de son prédécesseur. La seule différence se situe à l’arrière. Les capteurs photo sont intégrés dans un bloc carré similaire à celui des iPhone 11 et 11 Pro.

iPad Pro 2020 : SoC Apple A12z, deux capteurs photo, scanner Lidar, voici les caractéristiques

Tout d’abord, les utilisateurs auront le choix entre deux tailles d’écran. Le nouvel iPad Pro de 2020 est en effet disponible en versions de 11 pouces (2388 x 1668 pixels) et 12,9 pouces (2732 x 2048 pixels) avec une résolution de 264 ppp pour les deux. Vous aurez le choix entre 4 capacités de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Niveau connectivité, la tablette est comme d’habitude proposée en version WiFi et WiFi + 4G.

Sous le capot, on retrouve plusieurs nouveautés intéressantes. Tout d’abord, le nouvel iPad Pro dispose d’un tout nouveau SoC : la puce A12Z Bionic. Apple n’hésite pas à dire qu’elle rend la tablette « plus puissante que la plupart des ordinateurs portables sous Windows ». Le processeur est épaulé par une puce graphique 8 cœurs qui livre des performances fluides pour le montage vidéo 4K, la conception 3D ou encore la réalité augmentée.

Pour la partie photo, l’iPad Pro s’appuie sur un deux capteurs à l’arrière. Il y a un module principal grand angle et un second capteur ultra large. On semble apercevoir un troisième capteur dans le bloc mais il s’agit d’un scanner LIDAR qui utilise des lasers pour la détection des profondeurs et pour la réalité augmentée. Il s’agit en quelque sorte d’un module ToF comme annoncé sur les iPhone 12 et 12 Pro.

Le nouveau Magic Keybord propose enfin un trackpad

L’iPad Pro est conçu pour également fonctionner comme un ordinateur d’appoint grâce à son clavier détachable. Apple a présenté son nouveau Magic Keyboard qui propose enfin un pavé tactile. Ce dernier vous dispense de l’utilisation d’une souris sans fil. Il ne porte pas son nom au hasard puisqu’il est magique à bien des égards.

Il se distingue du précédent Smart Keybord par ses touches rigides séparées, son mécanisme à ciseaux et sa course de frappe de seulement 1 mm. Le nouveau clavier est particulièrement réactif, confortable et silencieux. Cela vient compléter le nouveau trackpad pour inaugurer de nouvelles façons d’utiliser iPadOS. L’autonomie de la batterie est estimée à 10 heures.

Enfin, l’iPad Pro 2020 est disponible en deux coloris : gris sidéral et argent à partir de 899 € pour la version 11 pouces de base (128 Go + WiFi) et à partir de 1 119 € pour la mouture de 12,9 pouces. Les livraisons démarrent le 25 mars 2020. Le Magic Keyboard sera commercialisé un peu plus tard. Comptez 339 € supplémentaires pour la version 11 pouces et 399 € pour celle de 12,9 pouces.