iPhone 9 Plus : Apple prépare une version grand format, ça se confirme

L’iPhone 9 Plus se confirme. D’après le code source de la mise à jour iOS 14, Apple a bien l’intention de lancer une version grand format de son nouvel iPhone abordable. La fuite confirme aussi la présence du SoC A13, le même chipset qui alimente les iPhone 11 Pro.

En fouillant dans le code source d’une pré-version de la mise à jour iOS 14, nos confrères de 9to5Mac ont déniché plusieurs indices pointant du doigt l’arrivée d’un iPhone 9 Plus. Pour rappel, le média a déjà découvert l’existence d’un casque audio Apple de la même façon.

Un iPhone 9 Plus avec un écran LCD de 5,5 pouces ?

D’après 9to5Google, l’iPhone 9 Plus est une variante grande format de l’iPhone 9. On y retrouverait ainsi le design à l’ancienne de l’iPhone 9, avec de larges bordures, un lecteur d'empreintes digitales Touch ID en dessous de la dalle tactile, et un capteur photo unique (voire un double) au dos.

Le smartphone serait recouvert d’un écran LCD de 5,5 pouces, comme l’iPhone 8 Plus ou l’iPhone 7 Plus. Plus compact, l’iPhone 9 devrait se contenter d’un écran de 4,7 pouces. Pour rappel, un analyste financier avait déjà prophétisé l’arrivée d’un iPhone 9 Plus il y a quelques semaines.

En décortiquant le code d’iOS 14, 9to5Mac a aussi déniché des indices confirmant la présence du SoC A13 Bionic au sein des iPhone 9 et 9 Plus. Il s’agit du puissant chipset qui alimente déjà les iPhone 11 Pro, Pro Max et les iPhone 11. Les deux iPhone abordables promettent donc des performances de haut vol.

Pour l’heure, on ignore encore quand Apple annoncera les iPhone 9. La pandémie de coronavirus qui se propage dans le monde a contraint la firme américaine à bouleverser ses plans et à repousser la présentation, initialement prévue le 31 mars 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 9to5Mac