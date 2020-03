Apple va bientôt lancer son premier casque Bluetooth, iOS 14 le prouve !

Apple va bientôt lancer son premier casque Bluetooth sur le marché. L’accessoire est apparu pour la première fois dans le code d’une pré-version d’iOS 14. Aux dernières nouvelles, le casque débarquerait sur le marché dans les mois à venir à un prix avoisinant les 400 euros. Découvrez les premières informations disponibles.

En cherchant dans le code du firmware d’iOS 14, nos confrères de 9to5Mac ont déniché le premier aperçu officiel d’un casque Bluetooth audio estampillé Apple. Dans la foulée, ils ont aussi découvert l’existence d’une Apple Watch Series 6 capable de mesurer le taux d’oxygène dans le sang de son porteur.

Il y a déjà plusieurs mois qu’une rumeur affirme qu’Apple va commercialiser un casque audio haut de gamme pour rivaliser avec le Bose 700 et le Sony Wh-1000xm3. L’existence du casque vient d’être confirmée par une icône présente dans iOS 14. Pour mémoire, c’était déjà grâce à une icône cachée dans iOS que les AirPods Pro avaient fuité pour la première fois.

Il s’agirait visiblement d’un casque au format circum-aural, qui englobe les oreilles de son utilisateur, décliné dans les coloris noir et blanc. Les rumeurs tablent sur l’intégration d’une réduction de bruit active similaire à celle des AirPods Pro et le retour de la puce H1, un composant déjà embarqué dans les AirPods ou les écouteurs Beats.

D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple commercialiserait le casque d’ici l’été 2020. De son côté, le journaliste Jon Posser table plutôt sur une présentation à la fin du mois mars 2020, en même temps que les iPhone 9 et les nouveaux iPad Pro. L’homme affirme en effet que des employés de la chaîne de magasins Target ont repéré un nouveau nom de produit dans leur inventaire : AirPods X Generation. Ce mystérieux produit est affiché au prix de 399,99 dollars, soit le tarif de la plupart des casques audio haut de gamme du marché.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔

Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀

Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020