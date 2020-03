iPhone 9 : son lancement serait imminent

L’enseigne américaine Best Buy trahit le lancement imminent de l’iPhone 9. Le site a reçu des coques du smartphone avec pour consigne de ne pas les mettre en ligne avant le 5 avril, ce qui laisse penser que le nouvel iPhone sera présenté cette semaine.

Malgré les rumeurs sur le report de son lancement, l’iPhone 9 devrait bien arriver ce printemps et sa sortie est même imminente à en croire le site 9to5Mac qui affirme que l’enseigne Best Buy a reçu des coques Urban Armor pour un iPhone de 4,7 pouces avec pour instruction de ne pas le mettre en ligne avant le 5 avril, soit dimanche prochain. Selon toute vraisemblance, le smartphone sera lancé cette semaine, voire la semaine prochaine au plus tard.

Le mois dernier, une fuite annonçait une présentation de l’iPhone 9 le 31 mars 2020 pour une disponibilité le vendredi 3 avril. Une keynote n’étant désormais plus d’actualité en raison de la pandémie du covid-19, il est tout à fait possible qu’Apple le dévoile incessamment par voie de communiqué de presse comme il l’a fait le 18 mars pour le nouvel iPad Pro et le MacBook Air 2020.

On sait déjà à peu près tout de l’iPhone 9 qui a longtemps été désigné sous le nom iPhone SE 2. Cette référence n’est pas un hasard au vu de son positionnement tarifaire et de son écran « compact ». Au final, le smartphone s’annonce davantage proche de l’iPhone 8 avec un écran de 4,7 pouces (LCD), le retour de capteur d’empreintes Touch ID à la place de la biométrie faciale.

Niveau performances, l’Phone 9 ne sera pas marginalisé. A l’intérieur, on retrouvera le SoC Apple A13 des iPhone 11 et 11 Pro. Quant au tarif, il se situerait autour de 400$ aux Etats-unis, soit un prix proche de 500 € en France. Les récentes fuites annoncent également un iPhone 9 Plus de 5,5 pouces qui conviendrait davantage à ceux qui souhaiteraient un format plus proche du standard actuel du marché.

Source : 9to5Mac