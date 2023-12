iPhone 16 : la meilleure nouveauté de l’iPhone 15 Pro arrive sur tous les modèles, et elle sera encore meilleure

Le Bouton Action, l’une des meilleures nouveautés des iPhone 15 Pro et Pro Max, arrivera sur tous les iPhone d’Apple qui sortiront à la rentrée 2024 et au-delà. Mais Apple ne va pas simplement reprendre ce bouton. La nature du bouton va changer. Et son format pourrait également évoluer. Des expérimentations, connues par le nom de code Atlas, sont en cours.

En septembre dernier, nous avons publié dans nos colonnes le test de l’iPhone 15 Pro Max. Il s’agit d’une excellente itération, profitant de vraies nouveautés et d’un prix qui n’augmente pas. Même, il baisse à volume de stockage constant. C’est bien la première fois que nous observons un effort tarifaire chez Apple. Et nous ne boudons pas notre plaisir, puisque l’iPhone 15 Pro Max est passé très près d’obtenir le score maximal.

Lire aussi – iPhone 15 : comment connecter le nouveau smartphone d’Apple à votre voiture sans câble USB-C

Quelles sont les nouveautés qui comptent dans cette itération ? Le nouveau téléobjectif périscopique qui offre un zoom optique 5x. Le nouveau processeur A17 Pro qui développe une puissance similaire à une console de jeu. Le port USB-C pour recharger l’iPhone avec n’importe quel chargeur et pour utiliser l’iPhone comme une batterie externe. Le titane qui apporte un vrai cachet. Et bien sûr le Bouton Action qui remplace le commutateur du mode silencieux.

Le Bouton Action arrive dans tous les iPhone à partir de 2024

Le Bouton Action est une vraie belle idée ergonomique. Mais elle ne concerne aujourd’hui que deux smartphones : l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Mais cela ne devrait pas durer. En effet, selon une information de nos confrères de MacRumors, le Bouton Action va arriver dans tous les smartphones d’Apple à partir de la rentrée 2024. Cela commencera avec la cuvée iPhone 16. Et cela continuera en 2025 avec l’iPhone SE de 4e génération. Ainsi, pas de jaloux !

Et ce n’est pas tout. Selon des documents internes, la nature du bouton va changer. Ce ne sera plus un bouton mécanique comme sur l’iPhone 15 Pro Max, mais un bouton tactile associé à un capteur de pression et un moteur haptique, comme pour les bouton Touch ID des iPhone 7 et 8. La nature tactile du bouton permettrait d’y associer plusieurs actions différentes, ce qui manque cruellement au Bouton Action actuel. Le développement de ce nouveau bouton est appelé en interne « Project Atlas ».

La forme du Bouton Action va changer avec l'iPhone 16

Ce projet ne concerne pas simplement la transformation du bouton mécanique en touche tactile. Il englobe également des travaux sur la taille du bouton : sa longueur et sa largeur. Plusieurs expérimentations sont en cours chez Apple. Et le design final du futur Bouton Action n’a pas encore été décidé. De même pour le Bouton Capture qui devrait apparaitre avec l’iPhone 16 et qui devrait servir de déclencheur photo (que vous retrouvez dans les Xperia de Sony par exemple) : s’il sera lui aussi tactile, Apple n’aurait toujours pas choisi ses dimensions.

Même si l’idée n’est pas inédite (Sony l’a utilisée avant de l’abandonner), le Bouton Action est un ajout très intéressant aux iPhone. Alors que le commutateur historique du mode silencieux n’avait qu’une fonction, ce bouton propose une personnalisation supplémentaire. Les possibilités sont énormes. Et elles continueront de s’enrichir. Avec iOS 7.2, il sera par exemple possible d’activer le traducteur automatique. Espérons aussi que les développeurs s’empareront aussi du Bouton Action en le rendant compatible avec leurs applications.

Source : MacRumors