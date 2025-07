Shark PowerDetect Clean & Empty : l’aspirateur balai à vidage automatique est à un prix imbattable

Le meilleur aspirateur-balai de Shark Clean est à son prix le plus bas. Le PowerDetect Clean & Empty est un modèle puissant et polyvalent. Grâce à deux promos cumulables, il fait l'objet d'une remise de plus de 150 € en ce moment.

Shark Clean est une marque américaine, propriété de la société SharkNinja, bien connue en France pour ses appareils de cuisine. Shark Clean propose des aspirateurs de toutes les gammes, à des prix concurrentiels. Le PowerDetect Clean & Empty est un aspirateur sans fil haut de gamme dont le prix est situé sous la barre des 400 € en ce moment.

Malgré son rapport qualité prix très intéressant à la base, il profite en ce moment d'une réduction de près de 30%. En effet, grâce au cumul de deux remises, il revient à 395,99 € au lieu de 549,99 €, ce qui représente une économie de 154 €.

Shark PowerDetect Clean & Empty : un aspirateur efficace, avec plusieurs capteurs à bord

Le Shark PowerDetect Clean & Empty est un aspirateur-balai puissant qui dispose de nombreuses fonctions pour un nettoyage efficace et confortable. Il dispose de deux rouleaux-brosses DuoClean équipés de plusieurs capteurs pour un nettoyage efficace dans différentes situations.

Il propose en effet trois technologies de détection intelligente : le DirtDetect qui identifie le type de saleté, l'EdgeDetect qui détecte automatiquement les bords et enfin le FloorDetect qui identifie les types de sols (tapis, moquettes ou de sols durs).

L'aspirateur s'adapte ainsi automatiquement à chaque situation et module la puissance en conséquence pour un bon compromis entre performances et autonomie. Les deux brosses disposent également d'un système anti-emmêlement qui sépare les poils et cheveux pour que vous n'ayez pas à les retirer manuellement.

L'autre atout majeur de cet aspirateur laveur, c'est sa fonction de vidage automatique. Vous n'avez pas besoin de le vider manuellement. Il le fait automatiquement lorsque vous le posez sur sa station. La charge est, elle aussi automatique et apprête l'aspirateur pour la session suivante. Notez que l'autonomie monte jusqu'à 70 minutes en une seule charge.

Enfin, la base autovidante peut contenir des saletés jusqu'à 45 jours sans odeur. Le bac retient également 99,99% des poussières, allergènes et particules irritantes. Vous pouvez lire notre test complet du Shark PowerDetect Clean & Empty pour en savoir plus sur cet aspirateur.