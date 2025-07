L’IA Gemini sur Android reçoit cette petite option maligne qui change tout

Une nouvelle option débarque sur Gemini Android pour aider à mieux maîtriser vos conversations. Un ajout discret qui va séduire ceux qui aiment tout garder sous contrôle.

Depuis quelques mois, Google multiplie les nouveautés autour de Gemini, son assistant intelligent. L’outil ne se limite plus à répondre à des questions ou rédiger des textes. Il peut désormais transformer une simple photo en vidéo bluffante, avec bande son et voix, grâce à la technologie Veo 3. L'appli peut aussi résumer des vidéos directement dans Google Drive, en permettant d’extraire rapidement les points clés sans avoir à tout visionner. Ces ajouts montrent à quel point cette IA évolue pour devenir un vrai partenaire polyvalent, aussi bien pour la création de contenu que pour le travail quotidien.

Avec toutes ces améliorations, Gemini attire un public de plus en plus large et s’impose peu à peu comme un outil indispensable. Que ce soit pour générer des vidéos à partir d’images, analyser des réunions ou traiter des données, Google veut proposer un assistant complet et accessible. Mais pour gérer efficacement toutes ces interactions, il devient nécessaire de mieux organiser et retrouver les anciennes conversations. C’est dans cette logique que la firme déploie progressivement une nouvelle fonction sur Android.

Gemini introduit la recherche de chats sur Android pour retrouver facilement vos discussions

Google vient de lancer la recherche de chats dans l’application Gemini sur Android. Cette fonction était déjà disponible sur le site gemini.google.com depuis mai et a été ajoutée à iOS ces dernières semaines. Désormais, certains utilisateurs voient apparaître un champ de recherche en haut du menu latéral. En appuyant dessus, une interface plein écran s’ouvre pour taper une requête et retrouver rapidement une discussion précise. Une option idéale pour ceux qui accumulent les échanges et veulent accéder en quelques secondes à une réponse ou un fichier partagé.

Pour le moment, la recherche n’est pas encore accessible à tous. Google procède à un déploiement progressif et la fonctionnalité pourrait mettre un certain temps avant d’arriver sur toutes les versions stables. De plus, le célèbre bouton « hamburger » (menu latéral) n’est pas encore généralisé, et certains visuels comme l’animation colorée à quatre anneaux de Gemini ne sont visibles que chez une partie des utilisateurs. Parallèlement, la version 16.26 de l’application, disponible depuis hier, introduit un nouvel accueil « Hello » bleu et harmonise l’identité visuelle sur toutes les plateformes. Avec cette mise à jour, Gemini sur Android se rapproche enfin des versions web et iOS, en offrant un outil plus complet et plus simple à utiliser.