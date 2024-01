iPhone 16 Pro : Apple pourrait bien apporter ce changement de design à ses prochains smartphones

Apple travaille toujours au développement de l'iPhone 16 Pro, qui devrait être lancé dans le courant de l'année, et l’entreprise songerait à apporter une modification au design du smartphone, en particulier au niveau d’un de ses boutons.

Selon un nouveau rapport de MacRumors, Apple aurait apporté un changement majeur au design du bouton Action, qui est utilisé pour diverses fonctions telles que la prise de photos, l'enregistrement de vidéos et l'activation de Siri, sur les derniers prototypes de son iPhone 16 Pro. Le bouton Action a été conçu pour être plus intuitif et polyvalent, permettant aux utilisateurs d'effectuer différentes actions en fonction du contexte et de la durée de la pression.

Le problème, c’est qu’Apple n'était apparemment pas satisfaite des performances du bouton Action et a expérimenté plusieurs alternatives pour l'iPhone 16 Pro. Le rapport révèle qu'Apple a testé quatre configurations et deux tailles de boutons différentes pour le bouton Action, mais a finalement décidé de revenir au même design que le bouton Action de l'iPhone 15 Pro, qui est un petit bouton circulaire situé sur le côté gauche de l'appareil.

Apple songe à plusieurs modifications différentes pour le bouton d’Action

Le premier prototype de l'iPhone 16 Pro avait un design utilisant des boutons de volume unifiés, mais avec un bouton Action plus petit. Ce prototype était basé sur le projet Bongo, qui était une tentative antérieure d'implémenter des boutons haptiques sur l'iPhone 15 Pro. Le projet Bongo a été abandonné en raison de problèmes techniques et de mauvaises réactions des utilisateurs, mais certains de ses éléments, comme le bouton de volume unifié, pourraient donc être repris sur l'iPhone 16 Pro.

Le deuxième prototype de l'iPhone 16 Pro était doté d'un bouton Action plus grand, presque de la même taille que le bouton de volume unifié. Ce prototype ajoutait également un nouveau bouton Capture sur le côté droit de l'appareil, sous le bouton d'alimentation. Comme l’ont dévoilé des rapports précédents, le bouton Capture devait permettre de prendre des photos et des vidéos, à l'instar du bouton d'obturation des appareils photo.

Les troisième et quatrième prototypes de l'iPhone 16 Pro avaient des boutons de volume séparés au lieu d'un bouton de volume unifié. Ces prototypes comportaient également un bouton d'action et un bouton de capture, qui affleuraient tous deux le cadre de l'appareil et utilisaient une technologie capacitive avec des capteurs de force. La seule différence entre les troisième et quatrième prototypes était la taille du bouton Action, qui était plus grand dans le troisième prototype et plus petit dans le quatrième.

Apple abandonne le bouton capacitif pour un bouton plus traditionnel

Le rapport indique que le quatrième prototype, qui disposait de boutons de volume séparés, d'un petit bouton Action et d'un bouton Capture affleurante, était le design le plus récent de l'iPhone 16 Pro jusqu'à ce qu'Apple change d'avis et revienne au design du bouton Action de l'iPhone 15 Pro. La raison de ce changement n'est pas claire, mais elle pourrait indiquer qu'Apple a rencontré des problèmes avec les boutons capacitifs ou a décidé de simplifier le design.

Évidemment, le rapport précise que le design de l'iPhone 16 Pro n'est pas définitif et qu'il pourrait encore changer avant le lancement officiel. Pour rappel, l’iPhone 16 Pro n’est pas attendu avant le mois de septembre prochain. Apple a donc encore quelques mois pour créer un nouveau prototype avec des boutons capacitifs.

Toutefois, comme Apple est revenu en arrière sur son prototype le plus récent, il peu finalement probable que l’entreprise se risque à introduire un bouton capacitif à la dernière minute. Il faudra donc vraisemblablement attendre l’iPhone 17 Pro pour avoir droit à cette technologie.