Le WiFi 7 est enfin disponible, les débits 5 fois supérieurs au WiFi 6 bientôt sur vos appareils

La WiFi Alliance vient d’annoncer l’officialisation du standard WiFi 7. Dès les prochains jours, les appareils compatibles avec cette nouvelle norme pourront l’activer et profiter de ses débits grandement supérieurs, en attendant que d’autres constructeurs en fassent de même. On vous résume tous les bénéfices que va apporter cette nouvelle technologie.

Ça y est, après des années d’attente de teasing, le WiFi 7 est enfin officiel. La WiFi Alliance vient d’annoncer le lancement de son tout nouveau standard de connectivité, qui s’annonce d’ores et déjà comme une véritable révolution. D’ici quelques jours, les appareils certifiés, compatibles avec la nouvelle norme pourront donc activer la technologie via une mise à jour. Leurs utilisateurs, à condition d’être équipé d’un routeur lui aussi compatible, pourront alors profiter de débits alors jamais vus.

En effet, la WiFi Alliance parle d’un débit théorique de 46 Gb/s en téléchargement, soit cinq fois ce que propose actuellement le WiFi 6. Pour atteindre ce résultat, le WiFi peut compter sur l’ajout d’une nouvelle bande-passante à 320 Hz, capable de délivrer le double du débit de la bande-passante du WiFi 6. Par ailleurs, le nouveau standard intègre la technologie MLO, qui permet de transférer des données à travers plusieurs bandes-passantes de fréquence différentes, afin de réduire la latence et les interférences.

Le WiFi 7 est là et va tout révolutionner

Le WiFi 7 n’est pas seulement plus rapide, il est également plus fiable que ses prédécesseurs. Selon l’organisme de certification, ce dernier permettra des transferts de données 20 % plus rapides. Aussi, on s’attend à ce que l’ensemble du marché se mette à la page incessamment sous peu. Comme expliqué plus haut, plusieurs appareils sont déjà compatibles et ne devrait pas tarder à activer toutes les fonctionnalités du WiFi 7.

Sur le même sujet — Qualcomm présente ses puces WiFi 7 avec un débit de 33 Gb/s, la course est lancée

Mais à terme, le reste des constructeurs rejoindront la danse. La WiFi Alliance ne cache d’ailleurs pas son ambition en la matière : l’organisation prévoit jusqu’à 233 millions d’appareils compatibles WiFi 7 en circulation d’ici la fin de l’année 2024. Un chiffre qui pourrait même se multiplier par neuf d’ici les quatre prochaines années, pour atteindre les 2,1 milliards d’appareils.