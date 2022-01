iPhone 14 Pro et Pro Max : Apple voudrait intégrer deux poinçons dans l’écran

Une fuite crédible confirme le design avec deux poinçons pour les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Tous deux seraient visibles. L’un de ces poinçons sera allongé, comme la pilule en façade du Galaxy S10+, du Mate 40 Pro ou le Honor 50 Pro. La présence de deux poinçons confirmerait qu’Apple conserve Face ID pour la sécurité biométrique de ces téléphones. Touch ID sous l’écran ne serait donc pas prévu en 2022.

Les prochains iPhone font l’objet de nombreuses fuites en ce début 2022. Notamment la gamme Pro. Cette semaine, nous avons relayé plusieurs rumeurs à propos des prix, de l’équipement photographique et du design de l’écran de ses terminaux. Tout d’abord, le prix des iPhone 14 Pro serait plus élevé que celui des iPhone 13 Pro. Une bien mauvaise nouvelle pour notre porte-monnaie. Ensuite, la gamme Pro bénéficierait cette année d’un nouveau capteur photo 48 mégapixels, un changement attendu de longue date.

Dernière rumeur récente enfin, un poinçon pourrait apparaitre en haut de l’écran, en remplacement de l’encoche. Ce poinçon allongé, en forme de pilule, comme le Galaxy S10+, le Mate 40 Pro ou le Honor 50 Pro. Il serait également centré, à l’emplacement actuel de l’encoche pour Face ID. Cette modification visuelle ne concernerait que les modèles de la gamme Pro, une fois encore. Quant aux autres modèles plus classiques, ils conserveraient l’encoche mal-aimée introduite avec l’iPhone X.

Apple intègrerait deux poinçons dans l'écran de l'iPhone 14 Pro

Ross Young, PDG de la société de consulting DSCC et expert de l'indiscrétion technologique, a publié sur son compte Twitter la photo que vous retrouvez ci-dessous. Elle représente l'écran de l'iPhone 14 Pro ou Pro Max. Vous y voyez une dalle d’écran avec non pas un, mais deux trous. Et tous deux seraient visibles. Cela veut dire qu’aucun des deux ne sera recouvert par une partie de l’écran (comme le capteur selfie interne du Galaxy Z Fold 3). Le premier poinçon serait circulaire. Et le second poinçon serait allongé, confirmant la fuite précédente.

La présence de deux poinçons servirait à l’évidence à intégrer tous les éléments techniques de Face ID. Rappelons que la technologie de reconnaissance faciale d’Apple est composée d’un émetteur infrarouge, d’un projecteur et d’une caméra infrarouge. Ils viennent en supplément de la caméra Facetime (capteur selfie). L’un des poinçons servirait à héberger Facetime, tandis que l’autre intègrerait les éléments de Face ID impossibles à cacher sous l’écran.

Enfin, Ross Young, en réponse à son message, confirme également que Touch ID ne sera pas de retour cette année dans les terminaux haut de gamme. Vous pourrez retrouver le lecteur d’empreinte digitale dans le prochain iPhone SE attendu au printemps 2022.