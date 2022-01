Phone 14 Pro : enfin un vrai changement sur le capteur photo depuis l’iPhone 6S !

De nouvelles rumeurs réaffirment qu'Apple pourrait augmenter la définition du capteur principal des iPhone 14 Pro et Pro Max. Celle-ci passerait à 48 mégapixels. La définition des capteurs des iPhone stagne à 12 mégapixels depuis l’iPhone 6s, alors que la concurrence opte pour des capteurs de 50, 64 ou 108 mégapixels. Cependant, ce nouveau capteur améliorera-t-il vraiment la qualité des photos de ces iPhone ? Pas sûr.

Depuis quelques années, la définition des capteurs photo dans les smartphones progresse fortement. Elle ne cesse d’augmenter, dépassant même les 100 mégapixels. Nous avons eu l'opportunité d'en tester quelques-uns, tels que le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, le Xiaomi Mi 11i ou encore le Honor 50. Dès cette année, les premiers smartphones avec des capteurs 200 mégapixels pourraient arriver. Le Xiaomi Note 11 pourrait même être le premier smartphone à profiter d'un tel composant.

Si la définition des capteurs est assez élevée chez la plupart des marques de téléphonie, elle reste néanmoins assez faible chez un irréductible… Américain. Il s’agit d’Apple. Depuis l’iPhone 6s, la firme de Cupertino est restée fidèle à la définition 12 mégapixels. Certes, la nature des capteurs a changé depuis, ainsi que la qualité des objectifs, des stabilisateurs et des autofocus. Mais Apple refuse d'augmenter la définition du capteur principal pour ne pas créer un déséquilibre vis-à-vis des capteurs secondaires.

Apple choisirait un capteur 48 mégapixels pour équiper les iPhone 14 Pro et Pro Max

Mais cela pourrait changer. Certaines rumeurs affirment en effet que certains modèles attendus à la rentrée 2022 pourraient disposer de capteurs 48 mégapixels. L'information est confirmée aujourd'hui par TrendForce qui précise que ce changement ne concernerait que la gamme pro, c'est-à-dire l’iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Une fois encore, Apple donnerait un avantage photographique à sa gamme Pro, vendue beaucoup plus cher. Elle a été la première à bénéficier d'un capteur secondaire, d'un zoom optique, d'un stabilisateur optique ou encore d'un autofocus LiDAR.

Si cette fuite se confirme, cela apportera-t-il une amélioration des photos ? En effet, la fuite confirme que le capteur serait compatible “Quad Pixel”. Cela veut dire que quatre pixels adjacents seront combinés pour former un plus gros pixel. La définition par défaut des photos resterait donc à 12 mégapixels. Soit la définition actuelle, pour conserver l'équilibre évoqué précédemment.

Alors, pourquoi changer ? Deux hypothèses. Soit Apple choisit un composant plus gros. Cela augmenterait la taille des pixels : un “quad-pixel” du nouveau capteur serait plus gros qu'un pixel natif du composant actuel. Et comme toujours, plus de lumière est toujours synonyme de meilleure qualité. Soit Apple ne change pas la taille du capteur. Cette décision ne serait alors motivée que par l'argument marketing du chiffre. Ce qui serait plutôt triste.

