L’iPhone fête ses 15 ans : retour sur les débuts d’une révolution

L’iPhone fête ses quinze ans ce 9 janvier. En 2007, ce même jour, le PDG d’Apple, Steve Jobs présentait le tout premier smartphone de la marque. Un lancement qui allait révolutionner le concept d’interface et d’applications. Depuis, Apple a vendu plusieurs milliards de smartphones, mais a également inspiré toute la concurrence, notamment Android chez Google.

Le premier iPhone a clairement été le point de départ d’une grande révolution. Une révolution qui a vu le jour lors de la conférence Macworld à San Francisco en 2007. Steve Jobs, qui se chargeait de toutes les présentations à l'époque, expliquait en introduction avoir voulu intégrer une fonction téléphone à son iPod afin de combiner plusieurs technologies. Cependant, ce n’est pas assez pour lui, il souhaitait également que les utilisateurs bénéficient d’un grand écran afin de regarder leurs photos, de surfer sur internet et bien d'autres choses. Il a alors l'idée d’utiliser un écran tactile, plus intuitif, plus efficace. Et ça change tout.

Il y a 15 ans, l'iPhone a changé la téléphonie… et Apple !

De cette idée émergea donc le premier vrai smartphone moderne. Un smartphone qui a fêté son quinzième anniversaire ce week-end. Un événement qui a eu lieu ce dimanche 9 janvier 2022. Nous célébrons dans nos colonnes cet anniversaire parce qu'il a largement contribué à faire de la téléphonie ce qu'elle est aujourd'hui. Le concept de smartphone existait déjà auparavant avec BlackBerry ou encore Windows mobile. Mais l'iPhone originel a introduit plusieurs concepts importants : interface entièrement tactile et boutique applicative. C'est ça qui va changer la donne.

Pour un smartphone d'un nouveau genre, l’iPhone se vend plutôt bien à l'époque, avec 6,1 millions d’unités vendues entre juin 2007 et juillet 2008. Il est cependant bien loin d'égaler les chiffres de vente de ses nombreux successeurs. En comparaison, l’iPhone 6 et l’iPhone 6 plus se sont vendus à 222 millions d’exemplaires, le meilleur score pour des iPhone jusqu'à présent. Malgré ce chiffre qui peut paraitre décevant, le premier iPhone a ouvert la voie aux suivants, faisant des iPhone les produits les plus populaires et plaçant son concepteur au rang de multinationale incontournable. Plus de deux milliards d'iPhone ont été vendus depuis 2007. Et Apple vaut plus de 3000 milliards de dollars en bourse.

Internet, mail, navigation… les 10 vraies innovations de l'iPhone originel

En combinant trois appareils (un iPod, un appareil pour naviguer et un téléphone) en un seul, Apple a développé un appareil révolutionnaire. Plusieurs innovations technologies et ergonomiques ont été créées pour l'iPhone. Voici les plus marquantes :

Une interface 100 % tactile, faite d'icône et de widgets. Chaque application s'ouvre instantanément avec le doigt. Chaque application s'utilise avec le doigt, supprimant le stylet. Et un clavier virtuel complet apparait pour écrire dans des zones de recherche ou pour écrire un message. Il suffit de glisser dans une direction pour parcourir un document, une liste ou un site. Apple développe également les pastilles de notification qui alertent l'utilisateur si un nouveau message est arrivé dans les SMS ou les e-mails.

L'iPhone est le premier smartphone avec un seul bouton en façade . Ce bouton “Home” permet de revenir à l'accueil de l'interface. Il n'y a aucun autre bouton, offrant tout l'espace disponible à l'écran de 3,5 pouces, une taille très importante à l'époque. Ce bouton se dédoublera avec l'iPhone 4s d'un lecteur d'empreinte digitale.

Un écran tactile capacitif multi-touch capable de détecter plusieurs doigts en même temps. Grâce à cet écran capacitif, l'utilisateur peut utiliser deux doigts pour zoomer et dézoomer sur un site Internet ; zoomer, déplacer et tourner une photo.

L'accéléromètre, le capteur qui permet de passer du mode portrait (vertical) au mode paysage (horizontal) en tournant simplement son smartphone

Les capteurs de luminosité et de proximité arrivent façade. Le premier permet de diminuer ou renforcer la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement. Le second permet de désactiver l'écran lors d'un appel téléphonique. L'iPhone originel est le premier à profiter de ces deux technologies.

L'iPhone est le premier smartphone disposant d'un vrai navigateur Internet et non un navigateur Wap. Il s'agit d'une version allégée de Safari capable d'afficher des pages web complètes, comme sur un ordinateur. Il gère également les onglets et les signets.

L'iPhone est le premier smartphone avec le push mail standardisé , contrairement à BlackBerry qui demande une plate-forme propriétaire. Auparavant, les utilisateurs doivent rapatrier manuellement les mails reçus. Maintenant, les mails sont poussés vers l'utilisateur dès qu'ils arrivent. L'iPhone est également le premier compatible avec les mails “riches”, affichant les liens HTML et certaines pièces jointes, comme les photos.

La boîte vocale visuelle arrive avec l'iPhone. Grâce à cela, il n'est plus utile d'écouter tous les messages pour arriver au dernier. Il suffit de toucher celui qui vous intéresse.

L'iPhone est le premier smartphone avec Google Maps et Google Search préinstallés. Grâce à l'iPhone, les utilisateurs profitent des usages d'un vrai service de géolocalisation et peuvent chercher sur Google directement depuis l'interface du téléphone.

L'iPhone est le premier téléphone à intégrer un baladeur multimédia complet, avec de la musique, des films et des séries. Le tout fonctionne bien évidemment avec iTunes.

Cet iPhone a aussi servi d'exemple pour d’autres entreprises. C’est grâce à la naissance d’iOS et de cet iPhone qu’une concurrence s’est créée. Le plus bel exemple est son concurrent direct : Android de Google. Peu importe si nous affectionnons iOS ou non, il nous faut lui souhaiter un bon anniversaire, car il est à l’origine de ce que vous tenez entre vos mains (et de ce avec quoi vous nous lisez aujourd'hui) !