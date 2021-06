Honor 50 et 50 Pro officiels : écran OLED, charge 100W, photo 108 MP et bientôt en France

Comme prévu Honor a présenté la série Honor 50 en Chine. Une série composée de trois smartphones : Honor 50, Honor 50 Pro et Honor 50 SE. La marque indique que les deux premiers seront prochainement proposés en France. Les fiches techniques sont bien équipées, même si le processeur n’est pas un modèle haut de gamme. Présentations.

En novembre 2020, un an et demi après le début des sanctions américaines à son encontre, Huawei a vendu la marque Honor. Le nouveau propriétaire est un consortium de quatre entreprises chinoises. Le montant de la vente n’a pas été révélé, mais il devrait être légèrement supérieur à 12 milliards d’euros. Grâce à ce rachat, Honor est devenue indépendante de Huawei. Et la marque n’est plus assujettie aux restrictions sur les technologies américaines.

Lire aussi – HarmonyOS 2.0 : déjà 134 000 applis et 4 millions de développeurs d’après Huawei

Première conséquence, Honor peut à nouveau intégrer les services Google dans ses terminaux destinés à être commercialisés en occident. Le patron de la marque a confirmé l’information il y a quelques heures à certains médias américains. Les prochains Honor seront donc équipés du Play Store qui fait tant défaut aux téléphones de Huawei. Deuxième conséquence, Honor peut à nouveau se fournir en composants pour ses smartphones.

Non pas un, mais trois Honor 50 officialisés

De fait, Honor veut revenir dans le « game ». Pour cela, il faut des produits. En début de mois, Honor donnait rendez-vous à sa communauté pour un lancement. La conférence a eu lieu hier. Et elle concernait le Honor 50 et ses différentes déclinaisons. Le Honor 50 a fait l’objet de plusieurs fuites ces dernières semaines. Mais nous avons été surpris d’apprendre qu’il n’y avait pas qu’une version « Pro », mais aussi une version « SE ».

De quoi sont faits ces trois smartphones ? Commençons par le Honor 50. C’est le plus petit de la bande, même si son écran mesure tout de même 6,57 pouces. La dalle est OLED et Full HD+. Elle peut afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs différentes. Son taux de rafraichissement est 120 Hz. Un poinçon est visible en façade pour un capteur selfie de 32 mégapixels. Elle est incurvée sur les deux tranches latérales. Et cerise sur le gâteau, un lecteur d’empreinte digitale y est intégré.

À l’arrière, vous retrouvez un module photo avec quatre capteurs : un très gros dans le cercle supérieur et trois plus petits (avec un flash) dans le cercle inférieur. Le plus gros est un capteur 108 mégapixels (que vous retrouvez aussi chez Xiaomi par exemple). Les trois autres sont des modèles 8 mégapixels (grand-angle), 2 mégapixels (macro) et à nouveau 2 mégapixels (calcul des profondeurs). Une configuration pas très originale.

À l’intérieur du Honor 50, vous retrouvez une plate-forme milieu de gamme tendance premium avec un Snapdragon 778G de Qualcomm (successeur du Snapdragon 765G), 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage selon les versions. Bien sûr, le SoC est compatible 5G. La batterie offre une capacité de 4300 mAh. Elle est compatible charge rapide 66 watts. Ce sera l’un des points forts du téléphone. Il suffit de 20 minutes pour recharger le Honor 50 à 70 % selon le constructeur. Enfin, Android 11 est présent, habillé de l’interface Magic UI 4.2 avec Google Play.

Le Honor 50 Pro profite de la charge rapide 100 watts

Poursuivons avec le Honro 50 Pro. Pour faire simple, il s’agit d’un Honor 50 plus grand et amélioré à certains points. La nature de la dalle tactile est identique (OLED, 120 Hz, Full HD+, lecteur d’empreinte intégré). Mais elle mesure ici 6,72 pouces. Et elle est incurvée. Le processeur est également le même (Snapdragon 778G), Les options de stockage sont les mêmes (128 Go ou 256 Go), mais il y a deux configurations pour la RAM : 8 Go ou 12 Go.

L’équipement photographique est identique à l’arrière (108+8+2+2 mégapixels), mais change légèrement à l’avant. Vous retrouvez un poinçon qui est non seulement plus large, mais aussi placé à gauche. Il abrite un double capteur selfie avec le capteur 32 mégapixels du Honor 50 auquel s’ajoute un capteur 12 mégapixels ultra grand-angle. Avec ce binôme, Honor veut s'adresser à tous les influenceurs qui ont un blog vidéo.

Dernière différence importante : la batterie. Elle offre une capacité moins élevée que celle du Honor 50 : 4000 mAh. C’est un choix extrêmement étonnant. Mais ça ne l’est pas autant que la puissance avec laquelle cette batterie peut se recharger : 100 watts. Voilà une annonce très forte. La batterie peut ainsi se recharger de 0 à 100 % en 25 minutes selon Honor.

Honor 50 SE : 5G, photo 108 MP, charge 66 watts et moins cher

Finissons avec le Honor 50 SE. C’est le plus abordable du trio, bien sûr. Et quelques concessions ont été faites pour permettre de baisser le tarif. Tout d’abord, l’écran n’est plus incurvé, mais plat et il n’est plus OLED, mais IPS. Il mesure 6,78 pouces. Il est toujours compatible Full HD+ et 120 Hz. Et le lecteur d’empreinte est positionné sur le côté et non plus sous la dalle.

Le SoC 5G ne provient plus de Qualcomm, mais de MediaTek. Il s’agit du MT6877, alias Dimensity 900. Il est accompagné d’autant de RAM et de stockage que le Honor 50. La batterie est similaire à celle du Honor 50 Pro : un modèle 4000 mAh. En revanche, pas de charge rapide 100 watts ici, mais la charge rapide 66 watts du Honor 50. Ce qui est déjà très bien. Honor affirme que 20 minutes suffisent pour recharger la batterie aux trois quarts.

Côté photo, le Honor 50 SE perd le capteur 2 mégapixels pour le calcul des profondeurs (mais il n’était pas si utile) et le capteur selfie 32 mégapixels est remplacé par un modèle 16 mégapixels. De très légères modifications sont à attendre du côté des connexions réseau, mais l’essentiel y est. Comme les Honor 50 et 50 Pro, Magic UI 2.0, Android 11 et les services Google y sont attendus.

Voici donc la nouvelle gamme Honor présentée hier. Elle était accompagnée d’une paire d’écouteurs TWS appelée Earbuds 2 SE (lesquels ressemblent beaucoup physiquement aux Enco X d’Oppo). Les prix chinois de ses trois smartphones varient de 312 euros à 515 euros. Lors de la conférence, Honor dévoile où la gamme sera commercialisée. Et elle sera disponible en Europe, bien sûr. La filiale française de Honor confirme par ailleurs que les Honor 50 et 50 Pro seront bien vendus dans l’Hexagone. Mais aucune date et aucun prix n’ont été évoqués. En outre, il ne semble pas certain que le Honor 50 SE soit prévu.