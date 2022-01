iPhone SE 3 : lancement en mars ou avril 2022 pour le smartphone abordable d’Apple

Apple s’apprête à lancer un nouveau smartphone abordable iPhone SE au cours des prochains mois. Selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, l’appareil pourrait arriver dès le mois de mars ou d’avril 2022.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman annonce qu'Apple organisera probablement un événement virtuel en mars ou en avril, d'après ce qu'il a entendu de ses sources. « Apple se prépare pour son premier événement virtuel de 2022. Le premier événement virtuel d'Apple en 2022 aura lieu dans quelques mois à peine et devrait se dérouler en mars ou en avril, d'après ce que l'on m'a dit ».

Cet événement devrait être l’occasion pour Apple de lancer son nouvel iPhone SE 3 de 2022, deux ans après la sortie du dernier iPhone SE 2020. Une sortie aux alentours du mois de mars viendrait corroborer les informations précédentes qui indiquaient également un lancement à la fin du premier trimestre de l’année.

Que sait-on de l’iPhone SE 3 2022 ?

Dans sa newsletter, Mark Gurman ne parle pas beaucoup des principales caractéristiques de ce nouveau smartphone, mais grâce aux précédentes fuites, nous en savons déjà pas mal à son sujet. D’après plusieurs leakers, le nouveau modèle ne serait pas radicalement différent du modèle de 2020.

En effet, selon l'analyste Ross Young, spécialiste des écrans, et Ming-Chi Kuo, analyste spécialisé Apple, l'iPhone SE 2022 sera équipé du même écran LCD IPS de 4,7 pouces que le modèle 2020. Cette information a également été corroborée par le leaker @dylandkt sur Twitter. L’iPhone SE 3 2022 reprendrait donc le design de l’iPhone 8 et non celui de l’iPhone XR. Il faudrait donc attendre au moins 2024 pour qu’Apple modernise le design vieillissant de son smartphone.

Le smartphone serait sans surprise toujours compatible avec la 5G, et il devrait être propulsé par la nouvelle puce A15 Bionic que l’on retrouve déjà dans les iPhone 13. Tout comme le modèle précédent, pas de Face ID, la seule méthode d’identification biométrique resterait Touch ID. On devrait également retrouver un total de 3 Go de RAM, et 64 Go de stockage sur reconfiguration de base, contre 128 Go sur les nouveaux iPhone 13.