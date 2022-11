iPhone 14 : le nouveau smartphone d’Apple à prix cassé pendant le Black Friday chez Rakuten

Alors que l’iPhone 14 vient juste de sortir, Rakuten profite du Black Friday pour le proposer à un prix défiant toute concurrence. Habituellement en vente à 1019 € pour sa version 128 Go, le site de e-commerce le propose à seulement 864,99 € avec le code BLACK15. Si vous êtes membre du Club R, vous obtenez en plus 114,40 € sur votre cagnotte.

L’iPhone 14 est sorti à la rentrée 2022. Quelques semaines seulement après son arrivée dans les rayons, Rakuten affiche le nouveau smartphone d’Apple à prix réduit.

Doté d'un écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz, l’iPhone 14 atteint une luminosité maximale de 1200 nits. Avec son processeur Apple A15 Bionic et sa mémoire vive de 6 Go, c’est un smartphone fluide, rapide et puissant.

Niveau photo, Apple ne fait pas dans la demi-mesure. L’iPhone 14 est équipé d’un double capteur arrière, un capteur grand angle 12 Mpx et un ultra grand angle 12 Mpx, ainsi qu’une caméra frontale TrueDepth de 12 Mpx avec autofocus.

Avec sa batterie de 3279 mAh, l’iPhone 14 dispose d’une autonomie pouvant atteindre les 20 heures. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test de l’iPhone 14.

