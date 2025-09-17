iPhone 17 : vite, le nouveau smartphone d’Apple passe à prix cassé sur Rakuten, profitez-en !

Annoncé il y a quelques jours seulement, l’iPhone 17 s’apprête à rejoindre la grande famille des smartphones Apple. Alors qu’il est déjà disponible en précommande, Rakuten a décidé de le proposer à prix réduit. Normalement en vente à 969 €, vous pouvez vous offrir la version de 256 Go à 845,99 € seulement. C’est le bon moment pour craquer !

Le nouvel iPhone vous fait de l’oeil mais vous attendez une bonne offre pour vous l’offrir ? En ce moment sur Rakuten, vous pouvez trouver l’iPhone 17 dans sa version de 256 Go à 845,99 € au lieu de 969 €. Et bonne nouvelle, l’offre est valable sur différents coloris, à savoir Lavande, Brume, Sauge ou encore Blanc. Ça représente déjà une belle baisse de prix de plus de 120 € alors que l’iPhone n’est même pas encore sorti !

De plus, la livraison est gratuite et les membres du Club R reçoivent en plus 42,30 € sur leur cagnotte.

Quelles sont les caractéristiques du nouvel iPhone 17 ?

Apple reste fidèle à la ligne esthétique de son prédécesseur pour le nouvel iPhone 17 en conservant le même design que l’iPhone 16. Mais sous le capot, la marque à la pomme fait des changements significatifs puisqu’on passe sur nouvelle puce A19 gravée en 3 nanomètres, accompagnée de 8 Go de RAM. Cette configuration offre à la fois plus de puissance tout en réduisant la consommation énergétique. Résultat : une autonomie en nette hausse, atteignant désormais 30 heures, soit 8 heures de plus que sur la génération précédente.

L’écran profite également de changements notables, à commencer par sa taille qui passe de 6,1 pouces à 6,3 pouces. De plus, la dalle bénéficie désormais de la protection Ceramic Shield 2, annoncée comme trois fois plus résistante aux rayures.

Autre évolution très attendue, l’iPhone 17 embarque enfin la technologie ProMotion qui permet d’avoir un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 Hz et 120 Hz.

Côté photo, le dos de l'appareil reste équipé d’un double module, avec un capteur principal grand-angle de 48 MP pouvant également servir d’ultra grand-angle, lui aussi de 48 MP. On retrouve également un zoom optique x2 via un téléobjectif de 12 MP. La nouveauté majeure de ce modèle se situe à l’avant avec une caméra selfie qui passe à 18 MP, ce qui vous donne la possibilité de réaliser des clichés et des vidéos nettement plus détaillés.