Amazon fait chuter brutalement le prix de l’iPhone 16 : pas besoin d’attendre le Black Friday !

Ce n'est pas encore le Black Friday, mais l'iPhone 16 profite déjà d'une importante baisse de prix. Il atteint en effet son prix le plus bas sur Amazon.

L'iPhone 16 est à un prix très intéressant sur Amazon. Déjà en promotion à 847 € au lieu de 969 €, le site propose 15% de réduction supplémentaire au paiement. Le smartphone revient ainsi à 720,78 €, ce qui correspond à une réduction totale de plus de 25%. Vous réalisez une économie de près de 250 €.

Cette offre est valable uniquement sur le coloris blanc. La version 256 Go est également en promo, mais bénéficie d'une remise de 25 € au panier. Elle passe ainsi à 954 € au lieu de 1099 € au lancement.

Une belle chute de prix sur l'iPhone 16

Sorti il y a tout juste un an, l'iPhone 16 n'a rien perdu de ses atouts et constitue une excellente alternative au nouvel iPhone 17, d'autant qu'il est bien plus accessible en ce moment. Il est équipé de la puce Apple A18 qui est 30% plus véloce que l'A16 de son prédécesseur, en plus d'être optimisée pour Apple Intelligence.

Ce modèle avait introduit deux nouveaux boutons physiques : le premier offre un contrôle plus poussé de la caméra et un second conçu pour la configuration d'actions personnalisées.

Enfin l'iPhone 16 d'un écran OLED de 6,1 pouces, offrant une excellente qualité d'affichage. La partie photo quant à elle s'appuie sur un capteur principal de 48 Mpx. Celui-ci est accompagné d'un module un ultra grand-angle de 12 MP. C'est une configuration minimaliste, mais le module principal sert aussi de téléobjectif, avec un zoom optique 2x. L'ultra grand-angle quant à lui permet sert de macro pour les prises rapprochées.

Pour tout savoir sur le smartphone, vous pouvez lire notre test complet de l'iPhone 16 Plus, la version un peu plus grande qui partage essentiellement les mêmes caractéristiques que l'iPhone 16.