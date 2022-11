Pour le Black Friday, les smartphones voient leur prix fondre comme neige au soleil

C'est parti pour le Black Friday 2022 et nous voyons déjà de nombreux smartphones en promotion. C'est le meilleur moment de réaliser des économies sur l'achat d'un nouveau mobile. On a sélectionné pour vous les meilleures offres du Black Friday sur les smartphones.

Galaxy S22, iPhone 12, iPhone 14 ou encore Pixel 6/6a, plusieurs smartphones phares du marché sont en promotions durant le Black Friday. La foire aux bons plans de novembre se déroule cette année sur 10 jours intenses. Jusqu'au 28 novembre, Amazon, Fnac/Darty ou encore Boulanger propose de grosses réductions sur des centaines de produits.

On vous recommande toutefois de ne pas trop traîner pour profiter des offres déjà disponibles. À l'instar du Single Day il y a quelques jours, les produits pourraient vite se retrouver en rupture de stock.

Les meilleurs smartphones en promotion pour le Black Friday

Black Friday smartphone : nos coups de cœur

Google Pixel 6a à 249 € et Pixel 6 à 429 €

Vous recherchez un bon smartphone sous la barre des 300 € ? Le Pixel 6a est l'une des meilleures offres que nous avons dénichées à l'occasion du Black Friday. Le prix le plus bas est proposé chez Sosh. Sachez tout d'abord que le smartphone est à 359 € au lieu de 459 € à la base, ce qui constitue déjà une belle réduction.

Mais l'autre bonne nouvelle chez Sosh, c'est que l'opérateur propose 100 € de bonus pour la reprise de n'importe quel ancien smartphone. Si vous avez un vieux téléphone que vous n'utilisez plus, vous pouvez le faire reprendre à sa valeur marchande tout en bénéficiant d'un bonus systématique de 100 € en bon de réduction. Ce faisant, le prix du Pixel 6a passe à 249 € pour le Black Friday. L'offre est valable pour tous les clients qu'ils soient abonnés chez Sosh ou non.

Pour 180 € de plus, vous pouvez aussi vous offrir le Pixel 6. Le haut de gamme Google est en effet à 429 € au lieu de 649 € pour le Black Friday Fnac Darty. C'est là aussi un excellent bon plan smartphone.

Xiaomi 12 à 499 €

C'est une offre à peine croyable, mais elle est bien réelle. Le Xiaomi 12, smartphone haut de gamme de la génération 2022 est presque à moitié prix chez Red By SFR. Lancé à 899 € au printemps dernier, il s'affiche au tarif de 499 € en ce moment sur le site de l'opérateur. Ne perdez pas de temps pour sauter sur l'occasion si vous recherchez un smartphone haut de gamme au prix d'un milieu de gamme.

Pour rappel, le Xiaomi 12 dispose d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 épaulé par 8 Go de mémoire RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il arbore un bel écran AMOLED avec in taux de rafraichissement variable de 120 Hz. Sa batterie de 4500 mAh assure une autonomie pouvant aller jusqu'à deux jours.

Notez que la charge rapide d'une puissance de 67W permet au smartphone de se charger intégralement en 40 minutes environ. Nous avons pu le constater lors de notre test du Xiaomi 12 5G.

Galaxy S22 + enceinte JBL Flip 5 à 599 €

Déjà proposé à l'excellent prix de 599 € au lieu de 859 € à la base, le Galaxy S22 est accompagné dans cette offre d'une enceinte JBL FLip 5 à récupérer gratuitement. Ce bon plan est à retrouver chez Fnac et Darty. Précisons que l'enceinte incluse dans ce pack est d'une valeur de 125 €.

C'est donc une belle offre d'ensemble si vous recherchez un smartphone haut de gamme. Il va sans dire que Galaxy S22 dont voici notre test est l'un des meilleurs modèles du marché en 2022. Vous repartez en plus avec une enceinte Bluetooth qualitative pour écouter de la musique chez vous ou en déplacement.