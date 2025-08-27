iPhone 16e : jusqu’à ce soir seulement, le smartphone d’Apple est à son prix le plus bas !

Quand on souhaite s’offrir un iPhone avec un budget limité, on doit normalement se contenter d’un vieux modèle reconditionné. Mais ce n’est pas nécessaire aujourd’hui avec cette double promotion disponible sur Rakuten. L’iPhone 16e n’a jamais été aussi abordable. Mais attention, cette offre se termine à 23h59 !

S’offrir un iPhone neuf en 2025, c’est bien souvent dépenser plus de 1000 euros. Mais tout le monde ne peut pas dépenser autant d’argent dans un téléphone. Apple le savait bien en sortant en début d’année un iPhone moins cher : l’iPhone 16e. Ce modèle reprend les principales caractéristiques de l’iPhone 16 classique, mais 250 euros moins cher.

Mais encore une fois, tout le monde ne peut pas dépenser 719 euros pour un iPhone 16e. Alors comment faire pour s’offrir un iPhone neuf pas cher en 2025 ?

Pour cela, il faut partir à la chasse aux bonnes affaires. Et bien souvent, on se retrouve sur le site Rakuten qui compare les meilleures offres disponibles pour vous aider à trouver le meilleur prix. C’est ainsi qu’on est tombé sur un iPhone 16e neuf affiché à 549,99 euros. Et à cette promotion déjà très intéressante s’ajoute le code promo APP20 qui permet de faire baisser le prix de 20 euros supplémentaires. L’iPhone 16e est donc disponible pour seulement 529,99 euros. Mais attention, cette offre n’est valable que sur l’application mobile Rakuten et elle se terminera officiellement ce soir à 23h59.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 16e ?

L’iPhone 16e est le smartphone Apple le moins cher tout en restant puissant et polyvalent. Il est équipé de la puce A18, performante et peu énergivore. Vous aurez ainsi une autonomie qui peut atteindre jusqu’à 26 heures !

L’écran n’est pas en reste puisqu’il s’agit d’une dalle Super Retina XDR OLED 6,1 pouces avec une résolution de 2532 x 1170 pixels et une luminosité maximale de 1 200 nits. Sa protection Ceramic Shield et son boîtier en aluminium vous sauveront la mise en cas de choc. L’iPhone 16e est donc également un smartphone durable. Certifié IP68, il résiste à la poussière et il est étanche jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum.

Pour les photos et les vidéos, Apple a conçu un capteur 2-en-1 qui peut passer d’un objectif grand angle 48 MP à un téléobjectif 2x 12 MP comme par magie. Et pour le capteur frontal, vous pourrez prendre des selfies avec un objectif grand angle 12 MP.