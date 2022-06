iPhone 14 : le capteur selfie va avoir droit à la plus importante mise à jour de ces dernières années

Les iPhone 14 seront équipés d'un appareil photo pour les selfies grandement amélioré. D'après un analyste réputé, Apple misera sur un capteur photo frontal armé d'un autofocus. En parallèle, une énième fuite est venue confirmer le design des 4 modèles de la gamme.

La gamme des iPhone 14 continue de faire couler de l'encre. Plusieurs mois avant la keynote, une série de fuites ont laissé entendre qu'Apple va améliorer l'appareil photo frontal pour les selfies. Le groupe américain intégrerait un capteur autofocus à l'avant de ses iPhone. Tous les modèles de la future génération sont concernés, y compris les déclinaisons les plus abordables.

Ming-Chi Kuo, l'analyste spécialisé dans les produits Apple, corrobore les rumeurs sur le sujet. Dans un billet publié sur son blog Médium, l'analyste financier assure que le capteur selfie “passera à l'Autofocus”. La marque ferait une croix sur la mise au point fixe. Grâce à ce changement de taille, les iPhone 14 pourront prendre des photos plus claires, indépendamment de la distance où se situe le sujet. C'est l'une des plus importantes mises à jour de l'appareil frontal jamais vues sur iPhone. Pendant longtemps, Apple s'est contenté de recycler le même hardware sur la face avant.

Sur le même thème : la puce A16 des iPhone 14 Pro s’annonce très proche de l’A15 des iPhone 13

L'autofocus du capteur selfie des iPhone 14 se confirme

L'analyste apporte également davantage d'informations sur le nouveau set up photo frontal des iPhone. D'après Ming-Chi Kuo, Apple passerait à une configuration comprenant un objectif comprenant 6 lentilles au lieu de 5 sur les modèles actuels. Il se murmure également que l'appareil photo frontal de l'iPhone 14 aurait une ouverture f/1.9, ce qui devrait permettre de capteur davantage de lumière. In fine, les photos prises en soirée ou pendant la nuit s'annoncent de meilleure qualité. Une ouverture plus généreuse permettra d'appliquer un flou en arrière-plan.

Ming-Chi Kuo affirme qu'Apple va s'appuyer une ribambelle de fournisseurs différents. Le géant de Cupertino utiliserait notamment les objectifs de Genius et Cowell. Les modules avec autofocus seront quant à eux fournis par Alps et Luxshare. Apple a augmenté le nombre de partenaires impliqués dans la production du capteur photo frontal, avance l'analyste.

Selon ses informations, Apple devrait également améliorer l'appareil photo dorsal. L'expert table sur l'intégration d'un objectif principal de 48 mégapixels sur les éditions Pro. Pour rappel, les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max devaient encore se contenter d'un capteur grand angle de 12 mégapixels. De leur côté, les versions moins chères des iPhone 14 devraient composer avec le même capteur de 12 mégapixels.

D'après de récentes fuites, l'intégration du capteur selfie amélioré devrait obliger Apple à revoir à la hausse le prix de la gamme. Les composants utilisés cette année s'annoncent plus coûteux que ceux des années précédentes.

Une vidéo dévoile le design des iPhone 14

iupdate, une chaîne YouTube spécialisée dans les produits Apple, a publié une vidéo de prise en main montrant des maquettes d'iPhone 14. Ces versions factices sont conçues grâce aux plans de conception fournis aux vendeurs d'accessoires, comme des étuis ou des coques. Les maquettes permettent de lancer la production des accessoires compatibles des mois avant la présentation officielle. De cette façon, les coques et étuis de protection sont prêts à être commercialisés dès la sortie des téléphones.

Comme prévu, Apple va décliner la gamme en 4 iPhone. L'offre sera composée d'un iPhone 14 standard, d'un iPhone 14 Max, d'un iPhone 14 Pro et d'un iPhone 14 Pro Max. Comme prévu, les deux éditions abordables écopent d'un écran avec une petite encoche similaire à celle des iPhone 13. De leur côté, les déclinaisons Pro héritent d'un nouveau design. Les capteurs selfie et TrueDepth, pour la reconnaissance faciale Face ID, sont logés dans un double trou dans le haut de la dalle tactile.

“Les modèles de base sont presque inchangés sur le plan esthétique d'une année sur l'autre”, explique Sam Kohl, le vidéaste derrière la chaîne YouTube iupdate. La version Max ressemble simplement à une version grand format d'un iPhone 13 standard de l'an dernier.

Apple réserve le nouveau look aux iPhone 14 Pro, qui introduisent de nouveaux éléments visuels. En plus du trou dans l'écran, on remarque un appareil photo dorsal encore plus massif. Cet embonpoint est le résultat de l'ajout d'un objectif 48 mégapixels. D'année en année, le bloc photo prend de l'ampleur. Pour rappel, la keynote est prévue en septembre 2022.