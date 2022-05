iPhone 14 Pro : le design final se précise grâce à de nouveaux rendus très détaillés

L’iPhone 14 Pro n’est pas attendu avant plusieurs mois, mais on sait déjà presque tout à son sujet. Son design a fait l’objet de beaucoup de spéculations, mais nous savons désormais assez précisément à quoi il va ressembler.

Les prochains iPhone 14, 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max font beaucoup parler d’eux plusieurs mois avant leur sortie, et c’est surtout ces deux derniers qui captivent l’intention, puisque ce sont les seuls qui proposeront de réelles nouveautés. Grâce à de nouveaux rendus partagés par le leaker Jon Prosser, on sait désormais tout du design du futur iPhone 14 Pro.

Ce n’est pas la première fois que nous avons affaire à de tels rendus. Des images étaient récemment venues dévoiler les différences entre les 4 nouveaux modèles d’iPhone, et le youtubeur Unbox Therapy avait même publié une vidéo dans laquelle il compare une réplique de l’iPhone 14 Pro Max avec l’actuel iPhone 13 Pro Max.

L’iPhone 14 Pro proposera enfin un design différent

Pour l’instant, d’après ce que l’on sait des prochains iPhone 14, il semblerait que le modèle classique soit une véritable copie de l’iPhone 13. Seuls les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max promettent de véritablement se démarquer de leurs prédécesseurs, notamment grâce à un nouveau design sans encoche.

En effet, comme on peut le voir sur les rendus de Jon Prosser, l’iPhone 14 Pro adoptera bien un nouveau design avec une pilule et un poinçon sur la partie supérieure de l’écran. Le poinçon abritera la caméra frontale, tandis qu’on trouvera dans la pilule tous les capteurs nécessaires à Face ID, l’unique solution de dérouillage biométrique de l’appareil.

Enfin, nous avions appris hier que l’iPhone 14 Pro allait profiter d’une nouveauté bienvenue déjà présente sur les smartphones Android depuis plusieurs années : un mode Always-on display. Cependant, contrairement à la plupart des smartphones de la concurrence, l’Always-on Display serait particulièrement économe en énergie sur les prochains iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, notamment grâce à leur nouvel écran OLED capable de descendre à 1 Hz. Comme l’Apple Watch depuis la Series 5, l’affichage de l’heure lorsque l’écran est éteint ne devrait donc pas beaucoup influer sur l’autonomie générale de la batterie.