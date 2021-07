iPhone 13 Pro : cette vidéo concept montre le design des prochains fleurons d’Apple

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, les prochains fleurons haut de gamme d'Apple, ont dévoilé tous leurs secrets au cours des derniers mois. Sur base des fuites, un designer de talent a mis au point une vidéo concept montrant le design des deux smartphones. La vidéo imagine aussi un lecteur d'empreintes Touch ID logé sur la tranche des appareils.

Alors que la présentation des iPhone 13 approche à grand pas, les fuites se multiplient sur la toile. Récemment, une fuite a prophétisé l'arrivée de la recharge sans fil inversée, d'un capteur ultra grand angle avec autofocus et une encoche frontale (enfin) plus réduite.

En se basant sur les informations déjà disponibles, le vidéaste derrière la chaîne YouTube ConceptsiPhone a mis en ligne une vidéo concept des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Comme prévu, Apple reprend les fondamentaux introduits avec les générations précédentes, dont les tranches plates façon iPhone 12, le bloc photo dorsal proéminent composé de trois capteurs et d'un radar Lidar, et une encoche.

Encoche réduite, Touch ID sur la tranche…une vidéo imagine l'iPhone 13 Pro idéal

Comme prévu, Apple serait parvenu à réduire la taille de l'encoche par rapport aux iPhone 12. Pour y parvenir, le groupe californien a disposé différemment les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale Face ID. De même, certains capteurs ont été miniaturisés.

Sur les rendus de ConceptsiPhone, on remarquera l'absence de lecteur d'empreintes Touch ID sous l'écran. D'après les informations de Ming-Chi Kuo, l'analyste spécialisé dans les produits Apple, la firme aurait en effet décidé de réserver cette nouveauté à la prochaine génération d'iPhone. Les iPhone 13 embarqueront toujours la reconnaissance faciale Face ID.

Le graphiste a imaginé qu'Apple pourrait loger le lecteur d'empreintes sur le bouton de verrouillage sur la tranche droite de l'iPhone 13 Pro. La marque a d'ailleurs procédé de la sorte avec les derniers iPad Air. Cette idée permet à Apple de proposer une alternative à Face ID, devenu moins pratique en pleine pandémie, sans intégrer une couteuse technologie de capteur sous l'écran.

Pour l'heure, notez qu'aucune fuite ne fait état d'un capteur logé dans le bouton sur la tranche. Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus sur les iPhone 13 dès le mois de septembre 2021. Malgré la pénurie de puces, Apple n'a pas pris de retard sur son calendrier.