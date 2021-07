iPhone 13 : la recharge sans fil inversée pourrait arriver cette année sur les smartphones d’Apple

Apple dévoilera dans quelques mois sa nouvelle série d’iPhone 13. Plus la présentation des smartphones approche, plus nous en apprenons sur les smartphones. Ceux-ci pourraient bien être les premiers du géant américain à être compatibles avec la recharge sans fil inversée.

Selon des informations du leaker Max Weinbach, la prochaine génération de smartphones haut de gamme d’Apple pourrait être compatible avec la recharge sans fil inversée. Celle-ci permet notamment de recharger d’autres smartphones ou des accessoires en les posant sur le dos du téléphone.

Apple prévoirait d’inclure de plus grands modules de rechargement sans fil dans la gamme d’iPhone 13 de cette année, ce qui permettra non seulement une meilleure gestion de la chaleur et une puissance plus élevée, mais pourrait ouvrir la voie à la recharge sans fil inversée. Cette technologie est déjà utilisée par la plupart des concurrents d’Apple, mais le géant américain a toujours refusé de l’utiliser dans ses téléphones.

L’iPhone 12 cachait déjà un système de recherche inversée

L’année dernière, nous avions découvert que l’iPhone 12 cachait déjà un système de recharge sans fil inversée, mais Apple ne l’a jamais activé. Selon un document de la FCC, « les iPhone de 2020 proposent également une charge WPT [“Wireless Power Transfer”, la technologie permettant la charge sans fil grâce aux particules chargées dans l'air] à 360 kHz pour recharger des accessoires ».

Nous pensions à l’origine qu’Apple allait l’activer à la sortie des prochains AirPods, mais les iPhone 12 n’ont finalement jamais profité de cette fonctionnalité. Apple a probablement fait le choix de désactiver la fonctionnalité à cause de la petite taille des batteries des iPhone 12. Cependant, on sait que les iPhone 13 auront une plus grosse batterie que leur prédécesseur, ce qui pourrait changer la donne.

Mark Gurman de Bloomberg avait également dévoilé que l’iPad Pro en 2022 pourrait aussi être compatible avec la recharge sans fil inversée. Il ne serait donc pas étonnant de la voir arriver dès cette année sur les smartphones. En plus d’augmenter la taille du module de recharge sans fil, Apple pourrait également augmenter la puissance des aimants. Cela permettait aux chargeurs MagSafe de se détacher moins facilement, un défaut régulièrement relevé par les propriétaires d’iPhone 12.

