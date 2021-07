Apple lancerait un iPhone 14 avec écran 6,7 pouces moins cher en 2022

Apple tournerait le dos aux iPhone avec des écrans de taille réduite. En 2022, la marque californienne pourrait commercialiser deux iPhone 14 avec un écran de 6,7 pouces. En plus de l'iPhone 14 Pro Max haut de gamme, Apple annoncerait un smartphone avec écran géant à prix réduit. Il serait en effet proposé autour des 1000 euros.

Il y a quelques jours, Ming-Chi Kuo, l'analyste spécialisé dans les produits Apple, a prophétisé l‘arrivée d'un iPhone 14 moins cher avec un écran de 6,7 pouces. Jusqu'ici, la firme a toujours réservé les écrans plus spacieux aux téléphones les plus haut de gamme de son lineup, dont l'iPhone 12 Pro Max, l'iPhone 11 Pro Max et l'iPhone XS Max.

Échaudé par les ventes catastrophiques de l'iPhone 12 mini, Apple aurait en effet décidé de revoir les tailles d'écran de sa gamme d'iPhone. Dès 2022, le géant californien remplacera l'édition mini, toujours au programme des iPhone 13, par un second modèle d'iPhone construit autour d'une dalle tactile de 6,7 pouces.

Un iPhone 14 Max vendu autour des 1000 euros ?

Dans un nouveau rapport relayé par MacRumors, Ming-Chi Kuo dévoile plusieurs informations supplémentaires sur cet iPhone 14 de 6,7 pouces. Comme annoncé dans son précédent rapport, l'analyste affirme que la gamme d'iPhone 14 proposera uniquement deux tailles d'écran : 6,1 et 6,7 pouces. Apple se plie tout simplement à la demande des consommateurs pour des smartphones avec de larges écrans. De nos jours, les téléphones de taille réduite sont en effet devenus des espèces rares.

Sans surprise, cet “iPhone 14 Max” fera l'impasse sur les fonctionnalités premium qui seront intégrées aux iPhone 14 Pro. Pour réduire les coûts de production, Apple n'inclurait notamment pas de lecteur d'empreintes Touch ID sous l'écran sur cette version. Les versions Pro devraient en effet embarquer un capteur d'empreintes caché sous la dalle en plus de la reconnaissance faciale Face ID.

Toujours d'après Ming-Chi Kuo, cet iPhone 14 avec écran géant serait proposé à un prix de départ avoisinant les 900 dollars sur le marché américain, soit 200 dollars de moins que l'iPhone 12 Pro Max. Au vu des tarifs appliqués par Apple, on peut s'attendre à ce que l'iPhone 14 Max soit proposé à un prix qui avoisine les 1000 euros en Europe. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur les futurs iPhone 14, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

