iPhone 14 Pro à moins de 450 € : du haut de gamme à prix cassé

L’iPhone 14 Pro devient beaucoup plus abordable grâce à une offre proposée par CertiDeal, le spécialiste français du reconditionné. Le smartphone passe ainsi à 449,99 €, contre 1 329 € au lancement. Cela représente une baisse de prix de 66%.

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L’iPhone 14 Pro reste extrêmement populaire en 2026, grâce à son rapport qualité-prix très intéressant. Au lieu de 1 329 € au moment de sa sortie, vous pouvez l’avoir en ce moment à moins de 450 € sur Certideal.

Cette offre concerne la version 128 Go du smartphone, dans un état « correct » et 100% fonctionnel. Ce tarif est valable si vous choisissez une couleur « surprise ». En d’autres termes, la couleur est attribuée de manière aléatoire. Si vous souhaitez choisir votre coloris préféré, par exemple le noir, Certideal le propose à partir de 456,99 €.

Notez que les grades « Très bon état » et « Parfait état » sont également proposés à partir de 474,99 € et 491,99 € respectivement. Si vous voulez plus de stockage, la version 256 Go est également disponible à bon prix, dès 484,99 €, soit 28 € de plus que celle avec 128 Go de stockage.

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Les garanties offertes par Certideal

Spécialiste français du reconditionné depuis plus de dix ans, CertiDeal jouit d’une solide réputation et contrôle toute la chaîne de reconditionnement. Les opérations sont donc réalisées intégralement en interne, avec des pièces de qualité.

Tous les produits Certideal sont garantis 30 mois, soit 2 ans 6 mois. C’est encore mieux que le neuf. L’acheteur bénéficie par ailleurs d’un droit de rétractation de 30 jours. Vous pouvez ainsi vous faire rembourser sans condition jusqu’à 30 jours après votre achat.

Enfin, les iPhone sont vendus débloqués chez Certideal. Vous pouvez donc utiliser une SIM de n’importe quel opérateur.

iPhone 14 Pro : un modèle toujours solide

Bien qu’il ne soit plus tout jeune, l’iPhone 14 Pro reste un modèle très complet. Il est équipé de la puce Apple A16 Bionic, dont les performances sont excellentes pour n’importe quel usage, y compris pour les jeux vidéo et le multitâche intensif.

L’iPhone 14 Pro dispose d’un écran OLED de 6,1 (2556×1179 px), qui offre une excellente qualité d’affichage. Pour ce qui est de la photo, on y retrouve trois capteurs : un module principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, ainsi qu’un téléobjectif de 12 MP également, avec un zoom optique 3x.

La configuration photo est la même que l’iPhone 14 Pro Max que nous avons testé. Sans surprise, le smartphone assure des prises de qualité, avec des clichés aux tons et aux textures naturelles. La caméra frontale de 12 MP capture quant à elle des selfies nets et des vidéos de grande qualité. Enfin, l’iPhone 14 Pro tourne sous la dernière version d’iOS, à savoir la iOS 26.x.