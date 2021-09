iPhone 13 : Apple a caché plusieurs indices dans l’invitation pour la keynote

La présentation officielle de l’iPhone 13 approche et il est désormais l’heure pour les spéculations. Outre les nombreuses fuites dont le smartphone a fait l’objet, Apple a pour habitude de disséminer plusieurs indices dans son invitation à la keynote. Cette fois ne fait pas exception et, avec un peu d’imagination, on peut deviner certaines surprises qui nous attendent. Au programme : amélioration de la photo et arrivée du nouveau standard streaming.

La semaine prochaine, le 14 septembre pour être précis, Apple dévoilera enfin l’iPhone 13. Depuis plusieurs mois, le futur smartphone est au centre de nombreuses spéculations, qui trouveront donc désormais réponse d’ici quelques jours. En effet, ce ne sont pas les fuites qui ont manqué à son propos, notamment la dernière en date qui révèle de multiples aspects du téléphone juste avant la keynote. Ce qui n’empêche pas la firme de Cupertino de jouer la carte du teasing à fond.

Comme chaque année, le constructeur a envoyé une invitation aux journalistes. Si, au premier coup d’œil, celle-ci peut paraître relativement classique, elle cache en réalité quelques petits secrets. Nous avons déjà découvert un logo en réalité augmentée qui affiche la date de l’événement. Mais est-ce là le seul ester egg intégré par Apple ? Probablement pas, car ce dernier aime distribuer quelques indices discrets à qui saura bien les voir. Petit tour d’horizon des possibilités.

Focus sur la photo lors de la présentation de l’iPhone 13

Cette année, Apple change un peu les codes. Exit les fonds unis accompagnés d’un texte simple, la firme opte cette fois pour une photo en arrière-plan. Si cela peut paraître anodin, on peut également y voir un signe que la keynote portera en grande partie sur la partie photo de l’iPhone 13. D’autant que sur le visuel, le logo agit comme un véritable capteur, affichant plus nettement le paysage en son centre qu’en dehors. Dans ce cas, à quoi s’attendre ?

Clairement, la lumière sera un sujet central. L’image, montrant un coucher de soleil dans ces derniers instants, peut évoquer un mode nuit amélioré. De plus, nous avons récemment appris qu’iOS 15 retirera automatiquement les effets de lumière parasite sur les clichés, ce qui peut être illustré par le magnifique reflet du logo dans l’eau.

Enfin, le choix d’une photo de nuit peut également faire écho à un capteur photo capable de capturer les étoiles dans des clichés de haute qualité, comme le font déjà certains de ses concurrents. Le choix du lac Tahoe, notamment connu pour être un lieu idéal pour observer le ciel étoilé, pour illustrer son invitation ne serait donc pas un hasard.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

Le nouveau standard streaming H.266 débarque sur l'iPhone 13

Apple fait également des références plus directes aux annonces à venir. « California streaming », s’est contenté de dire le constructeur sur son invitation, en plus de la date. Référence évidente au classique des Mamas and Papas, cette phrase tease aussi l’arrivée du standard H.266 sur les prochains smartphones. Véritable bond en avant dans le monde du streaming, celui-ci va grandement accélérer la diffusion de contenu tout en réduisant la consommation de bande passante.

Une déduction là encore appuyée par le choix du lieu de la photo, visiblement éloigné de toute civilisation, mais qui ne sera pourtant pas un frein à une soirée Netflix. En effet, la compression vidéo appliquée par le standard H.266 devrait permettre de visionner des vidéos en 4K sans avoir besoin d’une connexion surpuissante. Pour l’heure, tout ceci n’est que de l’ordre de l’hypothèse. Il faudra attendre le 14 septembre prochain, à 19 h (heure française), pour en avoir le cœur net.