Les cartes graphiques sont encore bien trop chères, la situation ne s’arrange pas

Les prix des cartes graphiques ont bien du mal à descendre aux tarifs officiels, et ce quelle que soit la marque ou quel que soit le distributeur.

Plusieurs mois après leur sortie, on pouvait espérer que le prix des cartes graphiques commence à baisser pour se rapprocher des tarifs conseillés annoncés par les constructeurs. Mais la situation est encore très tendue. De nombreux modèles de GPU de dernière génération continuent à être vendus bien plus cher que le MSRP communiqué par Nvidia, AMD et Intel.

Le constat vient d'une analyse de la chaîne YouTube Gamers Nexus, qui a relevé les prix pratiqués pour les cartes graphiques chez plusieurs grands commerçants aux États-Unis, et qui les compare au tarif officiel. Le plus grand écart mesuré entre le prix annoncé et le prix constaté concerne les GPU haut de gamme de Nvidia. La RTX 5080 est en moyenne 57 % plus chère dans le commerce que le tarif suggéré par les Verts. Pour la RTX 5090, on est à environ 53 % au-dessus de la normale.

Les GPU avec 8 Go de VRAM sont presque au prix juste

Étonnamment, ce sont ensuite les GPU d'entrée de gamme d'Intel qui sont impossibles à trouver au bon montant. Le tarif de l'Arc B580 et de l'Arc B570 est 50 % plus élevé chez les revendeurs que celui communiqué par Intel. La dernière référence dont le prix crève les plafonds (+ 46 %) est la RX 9070 XT, qui nous avait justement plu pour son rapport qualité-prix très intéressant. Il semble que nous ne sommes pas les seuls à avoir été séduits par cette carte graphique, dont l'offre peine à répondre à la demande.

Les RTX 5070 Ti, RX 9060 XT 16 Go de VRAM, RTX 5070 et RX 9070 sont plus proches de leur prix conseillé, mais restent tout de même entre 20 et 30 % plus chères. Les GPU d'entrée de gamme de Nvidia et AMD sont ceux qui s'en sortent le mieux. Les modèles équipés de 8 Go de VRAM sont même très proches du tarif recommandé par les fabricants. Il y a quelques jours, nous vous rapportions d'ailleurs un déficit de popularité pour les cartes graphiques embarquant 8 Go de VRAM. La faible demande permet de maintenir des prix corrects.