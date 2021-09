iPhone 13 : Apple a caché un logo en réalité augmentée dans l’invitation de la keynote

L'iPhone 13 approche ! Pour faire monter la pression, Apple a caché une petite surprise en réalité augmentée dans l'invitation de la keynote. Si vous ouvrez l'invitation avec votre smartphone, un portail en forme de logo Apple va apparaître à l'écran. Lorsque vous pénétrez dans ce portail, la date de la présentation annuelle surgit.

Après des semaines de rumeurs, Apple a finalement levé le voile sur la date de présentation des iPhone 13 et de l'Apple Watch Series 7. Comme le voulaient les rumeurs, le géant de Cupertino présentera ses nouveaux produits le mardi 14 septembre 2021. La présentation débutera à 19h, heure de Paris, avec le traditionnel “good morning” de Tim Cook.

Comme toujours, Apple a dévoilé la date de la keynote par le biais d'une invitation en bonne et due forme. Cette invitation, intitulée “California Streaming”, est aussi visible sur le site officiel de la marque. Si vous ouvrez cette page dédiée à l'aide d'un smartphone, vous découvrirez une expérience en réalité virtuelle du plus bel effet.

Apple adore la réalité augmentée, cette nouvelle surprise le prouve

Pour lancer l'expérience en réalité augmentée, il faut d'abord appuyer sur le logo Apple qui s'affiche au centre de l'interface. Une page blanche avec un minuscule logo s'ouvrira. Pour déclencher l'expérience, appuyez sur l'icône en haut à droite. Le mode AR est alors activé. Assez-vous que la pièce où vous vous trouvez dispose d'assez de lumière. Les capteurs de l'iPhone ont en effet besoin de lumière pour repérer l'environnement et placer les éléments correctement.

Un portail en forme de logo Apple apparaitra alors dans votre champ de vision. Avec votre iPhone en main, vous pourrez pénétrer au travers de ce portail virtuel. Plus vous vous approchez de celui-ci, plus la musique de la keynote se fait entendre. On vous conseille de tester avec des écouteurs ou un casque. Le rendu est très convaincant.

Depuis quelques années, Apple a pris l'habitude de glisser des petites expérimentations AR dans ses invitations. Tim Cook n'a d'ailleurs jamais caché son intérêt pour la réalité augmentée. Récemment, le dirigeant d'Apple s'est d'ailleurs enthousiasmé à propos de graphiques en réalité augmentée. On ne s'étonnera donc pas qu'Apple travaille sur un casque de réalité virtuelle qui proposera aussi de la réalité augmentée.