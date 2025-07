Test HP Omen Max 16 : ce PC portable gamer séduit par ses très hautes performances, son châssis illuminé et son prix raisonnable

Avec ce nouveau PC portable Omen haut de gamme, HP tente de se hisser parmi les configurations gamer les plus sophistiquées. Pour cela, l'américain a mis le paquet : Core Ultra 9, écran 16 pouces OLED, double SSD, GeForce RTX 5090 et boîtier haut en couleurs. Malgré cela, le HP Omen Max 16 ne sombre pas dans l'exubérance la plus extrême, aussi bien dans son équipement que dans son prix.

A l'heure actuelle, la gamme Omen Max de HP regroupe les PC portables gamer les mieux équipés de la marque (et donc plus onéreux). Ces machines intègrent un équipement plus sophistiqué que les configurations de la gamme HP Omen « pas max » ou que les HP Victus. Les modèles Omen Transcend, pour leur part, sont plus compacts, avec des composants moins performants, afin de limiter la montée en température des composants internes.

La version de l'Omen Max 16 que nous a fait parvenir HP dispose d'un équipement très haut de gamme (le plus haut de gamme d'ailleurs!), avec en particulier les meilleurs CPU et GPU du moment. Et pourtant son prix n'est pas stratosphérique, en raison d'un format “raisonnable”, alors que certaines machines concurrentes n'hésitent pas à proposer des châssis de très grande taille (avec écran 18 pouces), comme l'Asus ROG Strix Scar 18, que nous avons testé il y a quelques semaines.

L'ensemble est-il cohérent et convaincant ? Comment le PC portable s'en sort-il face à la concurrence redoutable des marques Alienware, Asus, Acer, MSI ou encore Razer ? Car, depuis le début de l'année, celles-ci n'ont pas manqué de mettre à jour leurs offres au format 16 pouces, avec les derniers CPU d'Intel ou d'AMD, et GPU de Nvidia. Voici celles que nous avons déjà passées au crible :

Prix et disponibilité du HP Omen Max 16

Le HP Omen Max 16 est disponible dans de nombreuses configurations, adaptées à toutes les bourses. Ainsi, le plus petit modèle (2099 €) embarque un processeur Intel Core Ultra 7 255HX, 32 Go de mémoire, un SSD de 1 To et le GPU Nvidia GeForce RTX 5060.

Le modèle que nous avons testé, quant à lui, porte la référence Omen Max 16-ah0000nf, pour la version “noire céleste” (et Omen Max 16-ah0023nf pour la version blanche). Il s'agit du PC le plus haut de gamme possible de la série, doté de l'équipement le plus complet et le plus performant, avec en particulier un processeur Intel Core Ultra 9 275HX, le GPU Nvidia GeForce RTX 5090, 64 Go de mémoire (deux barrettes DDR5-5600) et un SSD de 2 To. Cette configuration, proposée à 4399 € en temps normal, est actuellement en promotion, à 3999 €.

D'autres modèles, équipé des GPU Nvidia GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti ou RTX 5080, sont également disponibles à des prix intermédiaires.

HP Omen Max 16-ah0023nf Ecran 16 pouces OLED WQXGA (2560 x 1600 pixels) CPU Intel Core Ultra 9 275HX GPU Nvidia GeForce RTX 5090 Ram 64 Go DDR5-5600 Mémoire interne SSD 2 To Clavier rétroéclairé chiclet OS Windows 11 Batterie 83 Wh

Chargeur de 330 W Poids 2,68 kg Dimensions 35,6 x 26,9 x 2,3 ~2,5 cm

Un design pas très gamer, à part cet étonnant clavier RGB

Extérieurement, le HP Omen Max 16 arbore un look plutôt neutre. Le seul indice que l'on se trouve face à un PC gamer réside dans les ouvertures placées tout autour du châssis (voir section sur les performances). Avec son écran de 16 pouces, la configuration constitue un bon compromis entre confort d’affichage et portabilité.

Son poids est de 2,68 kg. C'est presque 1 Kg de moins que l'Asus ROG Strix Scar 18 (3,48 kg). Cette différence est d'ailleurs annulée par le poids de l'adaptateur secteur qu'il faut ajouter dans son sac, lorsqu'on se désire se déplacer avec le HP Omen Max 16 (ce dernier mesure 35,6 x 26,9 x 2,5 cm et rentre donc facilement dans un sac à dos).

Si, le Omen Max 16 n'a pas vraiment l'air d'un PC portable destiné aux joueurs, lorsqu'il est éteint et fermé, les choses changent quand on l'ouvre et qu'on le met en marche. La première chose qui frappe alors, c'est son étonnant clavier rétro éclairé RGB touche par touche. Celui-ci offre un rendu visuel très original, avec des touches dotées de bords transparents, illuminés par de puissantes LEDs. Et force est de reconnaître que l'effet généré est plutôt séduisant et permet d'obtenir des touches parfaitement lisibles.

Bon point, le clavier comporte un pavé numérique, doté de raccourcis vers l'utilitaire HP qui gère toutes les fonctions du PC portable (Omen Gaming Hub), la calculatrice et les paramètres de Windows. Efficace, il autorise une qualité de frappe étonnamment bonne, rapide, fluide et silencieuse.

Le pavé tactile, quant à lui, d'assez bonne facture, s'avère un peu moins satisfaisant, car sa surface n'est pas parfaite. En effet, parfois, l'index y glisse par à-coups. Rien de dramatique. Toutefois, compte tenu du prix de la configuration, on pouvait s'attendre à mieux.

On note également que – contrairement à certaines configurations gaming récentes comme le MSI Titan 18 ou l'Alienware Area-51 18 – le pavé tactile n'est pas rétro éclairé. Ici, HP reste sobre, ce qui n'est pas une bonne chose en l'occurrence, car lorsqu'on utilise le Omen Max 16 le soir, dans l'obscurité, sans souris, les bords du pavé tactile peuvent être difficiles à trouver (pour cliquer).

En revanche, le constructeur a équipé son PC portable d'une barre lumineuse, sous le bord avant du châssis. C'est inutile, mais c'est plutôt joli. Rappelons que Asus pousse ce concept d'éclairage à l'extrême, avec une barre lumineuse qui fait le tour du châssis de son ROG Strix Scar 18. On note une autre “limitation” par rapport à d'autres configurations gamer : l'absence de logo RGB ou de LEDs au dos de l'écran. Seul le mot OMEN y est inscrit. C'est sobre.

Précisons que tous les effets RGB sont configurables – touche par touche – par l'intermédiaire des applications HP Omen Gaming Hub (sélection et configuration d'une douzaine effets pré définis) ou HP Light Studio (création d'effets personnalisés, plus précis).

En ce qui concerne la sécurité, si le bouton de démarrage du HP Omen Max 16 ne fait pas office de lecteur d’empreintes digitales, la Webcam 1080p présente l'avantage de pouvoir voir en infra rouge, ce qui assure sa compatibilité avec la technologie Windows Hello (déverrouillage par reconnaissance faciale). D'autre part, celle-ci est dotée d'un cache de confidentialité manuel, ce qui est toujours une bonne chose pour ceux qui redoutent d'être observés à leur insu par de méchants pirates.

Autre bon point, la connectique du PC portable est répartie sur les trois côtés du châssis :

A l'arrière : connecteur d'alimentation propriétaire, Ethernet (2,5 Gbit), HDMI 2.1 et port USB A (pour la souris).

A droite : 2 USB C Thunderbolt 4 et la prise casque/micro.

A gauche : un autre port USB A, bien placé pour – par exemple – connecter une clé USB.

Elle est donc assez complète, même si un lecteur SD ou microSD aurait été appréciable (et peut être un troisième port USB A !).

Le Omen Max 16 se distingue également par sa faculté à pouvoir se connecter à 3 périphériques sans fil, comme un casque ou une souris, sans monopoliser le ou les ports USB A pour brancher des adaptateurs USB. Pour cela, ces périphériques doivent être estampillés HyperX, marque que HP a racheté il y a quelques années.

Terminons ce tour d'horizon du châssis en précisant que le son est délivré par 2 haut-parleurs. Et, dans ce domaine, le Omen Max 16 aurait peut être pu être mieux loti, car ces derniers procurent une qualité audio assez moyenne. Le volume maximal est loin d'être assourdissant et les basses sont assez discrètes.

Un écran OLED QHD 240 Hz de toute beauté, mais brillant

Les fabricants de PC gamer ont actuellement deux options : exploiter la technologie LCD à rétro éclairage mini LED ou faire appel à une dalle OLED. Pour le Omen Max 16, HP a retenu la seconde option. Celle-ci est bien connue pour offrir – outre de superbes couleurs – une étonnante qualité d'affichage, en raison d'un taux de contraste quasi illimité, grâce à un noir d'une profondeur abyssale.

Elle présente toutefois un inconvénient : sa luminosité maximale s'avère nettement inférieure à celle mesurée avec la dernière technologie LCD, présente par exemple sur l'Asus Strix Scar 18. De plus, grâce aux mini LEDs, la technologie LCD arrive aujourd'hui à offrir un taux de contraste très proche de celui de l'OLED. Et les dalles LCD sont mates.

La dalle OLED de l'Omen Max 16, pour sa part, est brillante. Du coup, l'environnement du PC portable se reflète dans les zones sombres des images, ce qui parasite l'affichage. Cela n'est pas vraiment gênant lorsqu'on joue, mais cela peut le devenir si on désire se détendre en regardant un film ou une série. Dans ce cas, il est préférable de plonger la pièce dans laquelle on se trouve dans l'obscurité.

Pourtant, il n'est pas question ici de dénigrer les incontestables avantages de la dalle OLED de cet Omen, qui – comme nous allons le voir – offre une qualité d'affichage exemplaire. Tout d'abord, celle-ci affiche des images en QHD et au format 16:10. Sa résolution est donc de 2560 x 1600 pixels. De plus, elle supporte une fréquence maximale de 240 Hz, avec la possibilité de bénéficier d'un taux de rafraichissement variable (60 Hz ou 240 Hz). Et elle est compatible G-Sync, ce qui permet d'obtenir des animations parfaitement fluide, totalement dénuées du moindre effet de déchirement d'image.

Pour ce qui est des performances d'affichage, le constructeur annonce une luminosité maximale de 400 nits, en mode SDR, voire de 500 en HDR. D'autre part, l'écran est en mesure de reproduire 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3.

Nous avons pu vérifier ces affirmations à l'aide de notre sonde, et nos mesures démontrent que l'écran du HP Omen Max 16 est de très bonne facture. En effet, si nous avons été en mesure de valider la luminosité annoncée de la dalle OLED, nous avons également pu constater que la calibration est excellente en mode HDR. Le Delta E moyen y est inférieur à 1 (0,9 précisément), alors que la température moyenne des couleurs s'établit aux environs de 6400 K (ce qui est très proche de 6500 K qui symbolise une colorimétrie parfaitement neutre).

Des performances stratosphériques

Comme nous l'avons déjà indiqué, le HP Omen Max 16 que nous avons testé est le plus performant proposé par HP. Il intègre le CPU Intel Core Ultra 9 275HX (24 cœurs, dont 8 pouvant fonctionner à une fréquence maximale de 5,4 GHz), avec un TDP pouvant grimper jusqu'à 75 W. Seul le Core Ultra 9 285HX offre à l'heure actuelle de meilleures performances, en raison de fréquences très légèrement supérieures (de 100 MHz). Les performances 3D sont assurées par le GPU Nvidia GeForce RTX 5090, dont le TGP peut atteindre 175 W.

Inutile de préciser que le duo permet d'atteindre un niveau de performances global extrême, capable de faire fonctionner les jeux les plus exigeants du moment dans les meilleures conditions possibles.

Par défaut, le mode Advanced Optimus de Nvidia est actif. Il permet d'utiliser automatiquement, en temps réel, le GPU Nvidia ou l'iGPU Intel, en fonction de l'application utilisée. Il est également possible de totalement désactiver le GPU Nvidia et de forcer l'utilisation de l'iGPU Intel Arc intégré au Core Ultra 9. Bien sur, les performances sont alors minimales, tout en restant suffisantes dans le cadre d'une utilisation bureautique basique (consulter ses mails, des sites Web, ou les réseaux sociaux, regarder des vidéos, etc.). L'avantage de cette solution radicale réside dans le fait qu'elle permet d'obtenir une meilleure autonomie (voir section suivante) lorsqu'on ne joue pas.

Notons également que les configurations du Omen Max 16 vendues par HP n'intègrent qu'un seul SSD (de 1 ou 2 To), alors que deux emplacements M.2 sont présents. Sur ce point, HP reste donc plutôt raisonnable, à l'heure où certains constructeurs proposent des machines pouvant gérer trois SSD (Alienware Area-51 18), voire même quatre SSD (!), comme le MSI Titan 18.

Une grande partie des paramètres de fonctionnement du PC portable sont modifiables par l'intermédiaire de l'application HP Gaming Hub. Par exemple, on peut y sélectionner le profil de fonctionnement de la machine, pour des performances plus ou moins élevées (pas besoin d'une puissance extrême lorsqu'on ne joue pas). Trois modes sont prédéfinis : Eco, Balanced et Performances. Le quatrième mode, appelé Débridé (Unleashed) permet quant à lui de procéder à une modification de certains paramètres des composants, afin de réaliser un surcadençage (à utiliser avec précaution et parcimonie, sous peine de causer certains dysfonctionnement plus ou moins graves).

En mode Performances, il n'est pas étonnant de constater que tous les résultats obtenus avec les différents benchmarks sont des plus élogieux. Ils traduisent d'incroyables capacités de calcul (Cinebench, Geekbench) et la possibilité de réaliser des opérations graphiques en 3D à des vitesses extrêmes (3D Mark).

Bien sur, la puissance du duo CPU / GPU s'exprime également quand on lance des jeux très sophistiqués, comme Cyberpunk 2077. De plus, la génération d'images permise par la technologie DLSS 4 de Nvidia, supportée par un nombre sans cesse croissant de blockbusters, fonctionne parfaitement, ce qui permet d'obtenir une fluidité exemplaire, en adéquation avec les possibilité de l'écran (240 images par seconde au maximum rappelons le).

Avec Fortnite, il est possible de jouer avec la meilleure qualité graphique (épique), dans la résolution QHD de l'écran , et d'obtenir des animations d'une fluidité redoutable (entre 130 et 170 images par seconde).

La seule contre partie négative à ses performances extrêmes réside dans la forte élévation de la température des composants internes. Du coup, on assiste alors au déchainement des ventilateurs, qui se mettent à fonctionner à 6000 tours par minute, contre 1900 tours par minutes lorsque le PC n'est pas fortement sollicité. Bien sur, c'est indispensable pour aspirer l'air frais et tenter de maintenir les composants à une température raisonnable.

L'air réchauffé est alors évacué par les aérations situées sur les trois côtés du châssis. Inutile de préciser qu'il est préférable de ne pas les obstruer, en posant par exemple le PC portable entre deux objets ou en l'adossant directement à un mur. D'autre part, le souffle d'air chaud, assez puissant, pourrait également s'avérer assez désagréable, si on utilise une souris très près du bord droit du PC portable.

Du coup, on subit également une hausse très sensible du niveau sonore (ce défaut est commun à tous les PC portables gamer très performants). Cela n'est pas trop gênant si on joue à un jeu d'action avec une bande son continue ou comportant des séquences très mouvementées (fusillades de Fortnite). En revanche, pour les jeux qui distillent des ambiances sonores subtiles, calmes, comme Black Myth Wukong, l'utilisation d'un casque devient appréciable.

Au final, la montée en température s'avère relativement maitrisée. En effet, la partie située entre la clavier et la charnière de l'écran peut atteindre une cinquantaine de degrés, après une phase de jeu intensive. C'est chaud mais pas de quoi se brûler !

Enfin, attribuons une (petite) mention spéciale pour la technologie de nettoyage des ventilateurs, mise au point par HP : toutes les quatre heures les deux ventilateurs changent leur sens de rotation, ce qui empêche – selon le constructeur – la poussière de s'incruster à la surface des pales sur le long terme. Ce dispositif est-il vraiment efficace ? Ceux qui vont acheter le Omen Max 16 auront la réponse dans quelques années !

Pour l'autonomie, même Optimus ne fait pas de miracle

Le Omen Max 16 est équipé d'une batterie d'assez grande capacité : 83 Wh. Si ce n'est pas la plus grande capacité possible (99,9 W rappelons le), l'expérience nous fait dire que cela n'a pas une grande importance, car – vu les composants utilisés – la consommation électrique de la configuration ne permet pas d'envisager une grande autonomie, même si on se place dans un mode minimal.

Et cela se vérifie effectivement. Lorsque le mode Advanced Optimus de Nvidia est activé, l'autonomie bureautique, mesurée avec le test d'autonomie Modern Office intégré à l'application PC Mark, est à peine supérieure à 2 heures (rappelons que le mode Eco est automatiquement activé lorsque le PC portable fonctionne sur batterie).

On se dit alors qu'il est peut être avantageux d'utiliser la fonction de l'application HP Gaming Hub, qui permet de désactiver le GPU Nvidia et de ne faire appel qu'au processeur graphique intégré au Core Ultra 9. Encore une fois, cela se vérifie, puisque cette manipulation permet doubler littéralement l'autonomie. En effet, le PC portable a alors fonctionné pendant 4 heures et 31 minutes. Si c'est mieux, cela reste très limité. Ce résultat n'est toutefois pas une grosse surprise.

Et l'autonomie en streaming vidéo n'est pas vraiment plus satisfaisante, du moins lorsque le mode Advanced Optimus est activé. En effet, il n'a fallu que deux heures de streaming pour voir le niveau de la batterie atteindre seulement 13 % et que le message “votre niveau de batterie est faible” apparaisse trois minutes plus tard.

Si on passe en mode iGPU, comme pour le test de PC Mark, l'autonomie s'en trouve renforcée, puisque la batterie est alors totalement vidée en un peu moins de 4 heures de streaming. Enfin, pour ce qui est de l'autonomie en jeu, est-il bien utile d'enfoncer les portes ouvertes en disant qu'une configuration dotée de composants si performants offre une autonomie minimale ?

Bref, cela confirme ce qu'on savait déjà : ce type de PC portable n'est pas vraiment fait pour fonctionner loin d'une prise électrique.

Terminons ce test en précisant que la recharge de la batterie s'effectue via adaptateur propriétaire, d'une puissance de 330 W, qui permet – selon HP – de redonner à la batterie 50 % de sa charge initiale en une demi-heure. Et nous avons effectivement pu vérifier cette affirmation. Lors de notre test, la batterie s'est rechargée à hauteur de 46 % en 30 minutes, puis à hauteur de 71 % en 60 minutes et 91 % en 90 minutes.

Alors, on achète ?

Tout bien considéré, cet HP Omen Max 16 haut de gamme a de quoi séduire les joueurs exigeants par son équipement qui ne souffre d'aucun défaut (ou presque), à part ceux inhérents à quasiment tous les PC gamer (poids, ventilation bruyante, autonomie ridicule). En effet, les performances sont au top, l'écran brille par ses performances (mais aussi par ses reflets, dommage), et l'éclairage RGB du clavier et de l'avant du châssis apporte la touche gamer, qui sera sans doute appréciée du public ciblé. Le tout pour un prix, certes élevé, mais qui demeure raisonnable, compte tenu de la présence d'un GPU GeForce RTX 5090, de 64 Go de mémoire et de 2 To de stockage.