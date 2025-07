Nothing Phone (3) : le nouveau smartphone avec 512 Go de stockage est déjà à prix réduit

Moins d'une semaine après son lancement, le Nothing Phone (3) fait déjà l'objet d'un bon plan. Le tout nouveau smartphone de la marque britannique incluant 512 Go de stockage est disponible à prix réduit chez Amazon.

Comme vous le savez certainement, Nothing a officialisé son nouveau Phone (3) le 1er juillet 2025 en Europe. Avant la commercialisation prévue le 15 juillet prochain, sachez que vous avez la possibilité de vous offrir le nouveau smartphone à prix réduit sur la plateforme espagnole d'Amazon.

Dans le cadre d'une offre de précommande, le Nothing Phone (3) comprenant 512 Go d'espace de stockage et disponible en deux coloris au choix est au tarif exact de 792,40 euros quand le produit est ajouté au panier. Pour une livraison en France, des frais de port de 5,23 euros sont appliqués lors de l'étape de la commande.

Au total, le téléphone revient donc à 797,63 euros, soit le même tarif que la version 256 Go du smartphone. Pour information et à titre de comparaison, Amazon France propose le Phone (3) à 849 euros. En le précommandant sur Amazon Espagne, vous faites alors une économie de plus de 50 euros.

Le Nothing Phone (3) et ses principales caractéristiques

Concernant ses principales caractéristiques, le Nothing Phone (3) embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2800 x 1260 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 460 ppp.

Le smartphone associé à l'offre Amazon dispose aussi d'un petit écran à l’arrière (ou “Glyph Matrix”), d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, d'une batterie de 5150 mAh compatible avec la charge filaire à 65W, et du système d'exploitation Android 15 avec une surcouche Nothing OS 3.5.

La partie APN du Phone (3) inclut un triple capteur principal de 50 MP (grand angle, f/1.7) + 50 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 50 MP (téléphoto, f/2.7) et une caméra frontale de 50 MP (grand angle, f/2.2). Quant à la connectivité, elle se compose du NFC, du Bluetooth 6.0, du GPS, du Wi-Fi 7, de l'USB-C et d'un capteur d'empreinte digitale.