Voici les prix français des Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip FE

La date de sortie et les prix des Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip FE en France sont déjà dévoilés, à 48h de l'annonce officielle de Samsung.

Samsung va présenter ses nouveaux smartphones pliables ce 9 juillet 2025. On connait déjà bon nombre de leurs caractéristiques grâce à différentes fuites qui ont eu lieu ces dernières semaines, mais la question du prix restait jusqu'ici en suspens. Le constructeur n'aura finalement pas réussi à préserver le secret jusqu'au bout, puisque les prix français des appareils viennent d'être dévoilé.

D'après les informations de Dealabs, le tarif du Galaxy Z Fold 7 va sensiblement augmenter en France. Pour la première fois, le smartphone pliable le plus haut de gamme de la marque ne serait pas disponible en dessous des 2 000 euros à la sortie. La version 256 Go serait vendue 2 099 euros, alors qu'il faudrait débourser 2 219 euros pour obtenir 512 Go de stockage, et 2 519 euros pour la configuration 1 To. C'est une hausse de 100 euros pour les Z Fold 7 256 et 512 Go et de 160 euros pour le Z Fold 7 1 To par rapport au Galaxy Z Fold 6.

Hausse de prix pour le Galaxy Z Fold 7, pas pour le Z Flip 7

Le Galaxy Z Flip 7 ne devrait quant à lui pas connaître de hausse tarifaire. La nouvelle génération du smartphone pliable à clapet coûterait toujours 1 199 pour la version 256 Go et 1 319 euros pour celle avec 512 Go de stockage. Comme on le soupçonnait, un Galaxy Z Flip FE plus abordable devrait compléter le catalogue. Il serait commercialisé au prix de 999 euros pour 128 Go de stockage et 1 059 euros pour 256 Go. Un passage sous le seuil symbolique des 1 000 euros qui pourrait faire grimper la demande.

Ce Galaxy Z Flip FE devrait être équipé d'une puce moins performante que le Z Flip 7 (un Exynos 2400 ?) et de seulement 8 Go de RAM au lieu de 12. Certaines améliorations d'affichage prévues pour le Z Flip 7 ne devraient pas se retrouver sur le Z Flip FE, qui pourrait reprendre les mêmes écrans que le Z Flip 6.

La source précise que la date de sortie sera bien le 25 juillet 2025 et que les précommandes ouvriront dès le 9 juillet 2025, confirmant de précédentes informations.