Les smartphones Google Pixel sont vraiment tip top, mais on vous prévient : leur réveil va vous rendre toc toc

Certains utilisateurs de Pixel se réveillent avec une mauvaise surprise. Un bug déjà connu refait surface et touche une fonction plus qu'essentielle. Il pourrait bien gâcher vos matins si vous n’y prenez pas garde.

Depuis plusieurs années, Google cherche à convaincre sur la fiabilité de ses smartphones Pixel. Avec les dernières versions d’Android et la série Pixel 9, la marque avait réussi à réduire le nombre de bugs gênants. Pourtant, certains problèmes tenaces finissent toujours par revenir. En 2021 déjà, un bug empêchait les alarmes de se déclencher correctement, provoquant de nombreuses plaintes. Aujourd’hui, ce souci refait surface et inquiète les utilisateurs.

C’est donc l’alarme qui refait parler d’elle. Plusieurs propriétaires de Pixel, en particulier ceux qui utilisent les Pixel 9 et Pixel 9 Pro, signalent que leur réveil ne sonne pas comme prévu. Le téléphone affiche un message « Alarme manquée » après l’heure prévue, indiquant que l’alarme « n’a pas fonctionné pour une raison inconnue ». Ce bug apparaît surtout sur la version stable d’Android 16, et non sur les versions bêta.

L’alarme des Google Pixel bug encore et ne sonne pas le matin

Sur Reddit, de nombreux témoignages confirment que le problème n’est pas un simple cas isolé. Certains utilisateurs expliquent que cela s’est produit « plusieurs fois », créant un vrai stress chaque matin. Pour l’instant, Google n’a pas réussi à reproduire le problème et ne prévoit pas de correctif immédiat. L’entreprise semble attendre davantage de signalements avant d’agir, ce qui fragilise la confiance des utilisateurs dans une fonction pourtant essentielle.

Ce n’est donc pas la première fois que les Pixel rencontrent des soucis avec leur alarme. Alors qu’en 2021, des utilisateurs avaient signalé que leurs réveils s’éteignaient d’eux-mêmes. Cette fois, la situation est encore plus problématique : cette dernière ne se déclenche tout simplement pas. Cette défaillance technique surprend d’autant plus que la fonction réveil est l’une des plus basiques et attendues d’un smartphone moderne. Aucun correctif officiel n’existe pour le moment. Il est donc conseillé d’en prévoir une de secours sur un autre appareil, comme une montre connectée ou une enceinte intelligente. En attendant, mieux vaut rester vigilant pour ne pas commencer la journée en retard.