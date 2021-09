iPhone 13 : keynote Apple le 14 septembre 2021, c’est officiel

La keynote dédiée aux iPhone 13 aura bien lieu le mardi 14 septembre 2021. Comme on s'y attendait, Apple vient d'envoyer les invitations de rigueur à la presse. En plus d'une nouvelle génération d'iPhone, Tim Cook devrait lever le voile sur l'Apple Watch Series 7 et les AirPods 3.

C'est enfin officiel : Apple lèvera le voile sur les iPhone 13 ce mardi 14 septembre 2021. Comme tous les ans, la keynote débutera à 19h, heure de Paris. Pandémie oblige, la présentation sur scène sera remplacée par une vidéo tournée à l'Apple Park. La séquence mettra en scène le PDG Tim Cook et d'autres responsables de la marque.

Apple va permettre de suivre en direct la keynote sur son site internet officiel et une application dédiée sur l'Apple TV. En parallèle, Apple diffuse le live de sa conférence sur YouTube. Évidemment, toute l'équipe de Phonandroid sera sur le pied de guerre pour suivre en direct toutes les annonces.

Que faut-il attendre de la Keynote Apple du 14 septembre 2021 ?

Evidemment, les nouveaux iPhone seront les stars de la conférence. Comme en 2020, le géant de Cupertino va décliner la gamme en 4 modèles différents : un iPhone 13 mini avec un écran 5,4 pouces, un iPhone 13 standard avec un écran 6,1 pouces, un iPhone 13 Pro avec un écran 6,1 pouces et enfin un iPhone 13 Pro Max recouvert d'un écran de 6,7 pouces.

Cette année, Apple devrait proposer une génération de transition très proche des iPhone 12, avec une poignée de nouveautés. Parmi les nouveautés les plus attendues, citons l'écran 120 Hz ProMotion sur les éditions Pro et l'encoche (enfin) réduite. Si Apple reste fidèle à ses habitudes, les précommandes des nouveaux iPhone s'ouvriront le vendredi 17 septembre 2021 à 14h.

Ce n'est pas tout. Lors de la keynote, Apple commencera d'abord par annoncer l'Apple Watch Series 7. Là encore, les innovations se comptent sur les doigts de la main. L'entreprise américaine s'est surtout concentrée sur l'amélioration du design de la montre connectée. On y trouvera notamment un écran plus grand et des bords plats façon iPhone 13.

Enfin, il se murmure qu'Apple pourrait aussi lever le voile sur les AirPods 3, une nouvelle génération d'écouteurs sans fil. Pour l'heure, les fuites sont encore contradictoires. Certains informateurs s'attendent plutôt à ce qu'Apple présente les écouteurs lors d'une prochaine keynote en octobre.