Netflix prépare une amélioration quasi invisible… Mais qui devrait tout changer !

Netflix a visiblement trouvé une technique qui offre une qualité imparable sur les films et séries. Car l’image parfaite n’est pas toujours celle qu’on croit. Parfois, elle semble trop nette, trop lisse, comme si quelque chose s’était perdu en route. Un détail imperceptible qui fait la différence entre un simple contenu et une vraie expérience de cinéma.

Article rédigé par Adam Bausset.

Après un changement d’interface décrié, Netflix amorce discrètement une autre transformation, bien plus profonde qu’il n’y paraît. Depuis mars 2025, une technologie maison est en train d’être activée sur certains contenu et pourrait modifier en douceur notre façon de voir les film.

Netflix a l'ingrédient magique qui améliora tous vos films

Ce petit frémissement dans l’image, à peine perceptible, mais bien présent, c’est le grain. Une fine texture visuelle, issue du monde de la pellicule, qui donne du relief et de la matière aux scènes. Il ne rend pas un film plus net, mais plus vivant. Plus organique.

Traditionnellement, la compression nécessaire au streaming écrase ce grain pour gagner en fluidité. Le résultat ? Une image plus lisse, mais souvent trop propre, presque artificielle. Avec FGS, Netflix a trouvé un compromis malin : le grain est supprimé avant compression, puis recréé à la lecture sur l’appareil de l’utilisateur.

Ce grain n’est pas ajouté au hasard. La technologie analyse la vidéo d’origine, compare avec une version nettoyée (“de-noisée”) et déduit ainsi le motif de grain à recréer. Elle ajuste ensuite l’intensité du grain selon la lumière ou les couleurs de chaque scène.

Cette solution a un autre intérêt : améliorer les performances de lecture. En supprimant le grain du fichier source, le poids de la vidéo diminue, ce qui réduit les besoins en bande passante, les risques de buffering et les erreurs de lecture. Netflix indique même une réduction du délai de démarrage. Bref, l’image est plus belle, et la lecture plus stable. Difficile de dire non.

La technologie est déployée depuis mars sur une partie du catalogue, mais tous les appareils ne sont pas encore compatibles. Netflix n’a pas (encore) publié de liste exhaustive, mais indique que les films They Cloned Tyrone et Dept. Q sont de bons exemples. Dans certains cas, il peut être nécessaire de désactiver le HDR dans les paramètres pour voir la différence.

En attendant une prise en charge plus large, c’est un petit plus technique qui pourrait bien transformer discrètement notre façon de voir les films chez soi.