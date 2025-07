Galaxy Unpacked : comment suivre le lancement des Samsung Galaxy Fold 7 et Flip 7 en direct ?

Samsung s'apprête à lancer les Galaxy Fold 7 et Galaxy Flip 7 lors d'un événement baptisé Galaxy Unpacked qui se déroule dans quelques jours. On vous explique quand et comment regarder l'événement – pour connaitre tout de ces smartphones pliable dès l'instant de leur annonce.

Samsung se prépare à dévoiler sa prochaine génération de ses smartphones pliables : les Galaxy Z Fold 7 et 7 Flip 7. Les deux modèles représentent deux approches différentes pour tirer parti de la souplesse des dalles OLED les plus sophistiquées.

Les Z Fold sont historiquement les variantes les plus premium. Lorsqu'elles sont pliées, ces variantes ressemblent à s'y méprendre à un smartphone classique. Une fois ouvert, on découvre un vaste écran qui le transforme en une tablette. Ce qui le rend idéal, en particulier pour les professionnels itinérants.

Les Z Flip, quant à eux, sont davantage orientés vers le grand public. Leur fonctionnement évoque les téléphones à clapet d'antan. À ceci près que l'on retrouve également deux écrans, un sur une des parties extérieures. Et bien sûr un écran flexible qui occupe tout l'espace intérieur du modèle une fois ouvert.

Pour tout savoir des nouveautés auxquelles s'attendre cette année, on vous propose de lire nos dossiers dédiés :

Quand aura lieu la présentation des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 ?

La date du lancement des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 a été officialisée par Samsung. La présentation aura lieu dans quelques jours, le 9 juillet 2025 à 16 heures (Paris). On saura alors tout des derniers modèles de la marque, en particulier leur prix, et toutes les nouveautés avec lesquelles ils s'accompagnent.

La date de commercialisation effective devrait être également communiquée lors de l'événement. Généralement, Samsung propose immédiatement des précommandes, avant une arrivée en magasin et chez les premiers clients entre une et deux semaines plus tard.

Opter pour la précommande est généralement intéressant, car Samsung propose des cadeaux pour tout achat pendant cette période. Ce qui peut inclure des produits tels que les écouteurs Galaxy Buds, une montre connectée, un bon d'achat et bien plus encore.

Comment suivre le lancement des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 en direct ?

Samsung proposera un streaming en direct de sa conférence de présentation Galaxy Unpacked du 9 juin 2025. L'évènement est organisé depuis New York, avec des interventions uniquement en anglais. Vous pouvez suivre ce direct avec des sous-titres en français en utilisant la vidéo en haut de ce article.

Nous mettrons également en ligne des articles détaillés sur les produits et d'éventuelles surprises pour permettre à nos lecteurs de connaître immédiatement tous les détails officiels dans la langue de Molière.

En attendant les prochaines annonces officielles, nous continuons également de scruter l'actualité pour vous parler des dernières infos qui font surface sur les smartphones pliables de Samsung.