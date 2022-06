Soldes été 2022 : le smartphone HONOR 50 Lite passe sous les 200 euros !

Vous cherchez un smartphone pas cher et de qualité ? Le smartphone HONOR 50 LITE est actuellement en soldes avec une coque et un protecteur d’écran en verre trempé à moins de 200 euros sur Electro Dépôt. Une bonne affaire à ne pas manquer !

Le HONOR 50 LITE 128 Go en coloris bleu est en promotion à 199,98 euros pendant les soldes d’été 2022 Electro Dépôt. Il est fourni en pack avec sa coque transparente et son écran en verre trempé. De cette manière, votre téléphone sera complètement protégé contre les chutes et les coups.

Sorti en novembre 2021, La version Lite du HONOR 50 est un modèle 4G Android de milieu de gamme au rapport qualité-prix très intéressant, surtout en promotion. Pour moins de 200 euros, vous bénéficiez d’un écran LCD Full HD+ (1080 x 2376 pixels) de 6,67 pouces. Il est équipé de la puce Snapdragon 662 de Qualcomm associé à une mémoire vive de 6 Go de RAM. Si ce processeur sera un peu juste pour des jeux récents, il permet de faire du multitâche sans souci. Son espace de stockage est de 128 Go, non extensible. Sa batterie de 4300 mAh lui permet de tenir une journée sans recharge. Compatible charge rapide 66W, il retrouve une batterie complètement chargée en moins de 40 minutes. Le smartphone HONOR 50 lite tourne sur le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche Magic UI.

Pour la partie photo, on retrouve dans son dos un module comprenant pas moins de 4 capteurs. Le capteur principal est un grand angle de 64 MP. On retrouve aussi un capteur ultra grand angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur qui mesure la profondeur de champs de 2 MP. Enfin le capteur frontal est un grand angle de 16 MP.

