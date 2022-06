Soldes iPhone 12 : le modèle Pro Max (256 Go) est à un très bon prix

L'iPhone 12 Pro Max est à l'honneur chez Orange et Sosh. Au cours des soldes d'été 2022, le modèle 256 Go du téléphone Apple bénéficie de 260 euros de réduction. Une offre intéressante à ne pas rater pour les gros budgets !

Après le OPPO Find X3 Pro avec 250 euros de réduction, c'est au tour d'un autre téléphone 5G d'être victime d'une bonne affaire chez Orange et Sosh à l'occasion des soldes d'été 2022.

Jusqu'à épuisement des stocks, l'iPhone 12 Pro Max disponible dans sa version 256 Go et en deux coloris au choix (bleu Pacifique ou gris Graphite) est vendu par les deux opérateurs à 999 euros au lieu de 1259 euros ; soit une remise immédiate de 260 euros par rapport au prix conseillé du produit.

Considéré comme le meilleur photophone d'Apple en 2020, l'iPhone 12 Pro Max de la marque à la pomme est un smartphone très haut de gamme qui dispose d'écran Super Retina XDR de 6,7 pouces avec affichage TrueTone et une définition de 2778 x 1284 pixels, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM et d'une batterie de 3678 mAh avec charge rapide sans fil et filaire. On y retrouve également la puce Apple A14 Bionic pour la 5G et la compatibilité MagSafe. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article associé au test complet de l'iPhone 12 Pro Max.