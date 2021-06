iPhone 12 mini : les ventes sont catastrophiques, Apple stoppe la production

Apple aurait d'ores et déjà arrêté la production d'iPhone 12 mini face à ses ventes décevantes. C'est en tout cas ce qu'affirme le cabinet d'études taïwanais TrendForce, qui a pu avoir accès aux chiffres de ventes de la firme de Cupertino.

Si l'iPhone 12 est un carton incontesté pour Apple, faisant même de la firme de Cupertino l'actuel leader de la 5G loin devant Samsung, certaines variantes du dernier flagship n'ont pas rencontré le même succès. C'est notamment le cas de l'iPhone 12 mini. Déjà en janvier 2021, la Consumer Intelligence Research Partners dévoilait des premiers de chiffres de ventes décevants. Un échec commercial annoncé à nouveau par nos confrères du média asiatique Nikkei, qui confirmaient qu'Apple avait d'ores et déjà réduit la production de l'iPhone 12 mini.

La faute notamment à l'iPhone 11, qui pour le même prix que l'iPhone 12 mini, propose des performances nettement supérieures à son aîné, notamment avec un écran plus grand et surtout une batterie avec une capacité bien plus importante (3110 mAh contre seulement 2227 mAh pour la version mini de l'iPhone 12).

Apple stoppe définitivement la production de l'iPhone 12 mini

Or, c'est au tour du cabinet d'études taïwanais TrendForce d'en remettre une couche. Selon plusieurs rapports en leur possession, Apple a décidé de stopper totalement la production de l'iPhone 12 mini, justement en raison des mauvaises ventes de ce dernier. Selon TrendForce, l'iPhone 12 mini a “atteint la fin de vie avant l'heure” au cours du second trimestre 2021.

D'après le cabinet, Apple a donc choisi de liquider les stocks d'iPhone 12 mini restants sans produire de nouveaux exemplaires. Pour l'heure, l'iPhone 12 mini reste disponible sur le site du constructeur sans aucun retard de livraison notable. Toutefois, cette situation pourrait changer à l'avenir, notamment si les stocks d'Apple s'amenuisent dans les mois à venir.

Malgré l'échec commercial de l'iPhone 12 mini, de nombreuses fuites évoquent d'ores et déjà l'existence d'un iPhone 13 mini, qui sera d'ailleurs présenté en septembre 2021 aux côtés de l'iPhone 13 et des six autres variantes prévues. D'ailleurs, des photos du prototype de l'iPhone 13 mini ont d'ores et déjà circulé sur le net. L'occasion de confirmer l'adoption d'un nouveau design pour le double capteur photo.

En revanche, il pourrait s'agir du dernier smartphone compact de la firme de Cupertino. L'analyste réputé Ming-Chi Kuo a assurait qu'Apple ferait une croix sur ce format particulier dès l'année 2022, préférant capitaliser sur des smartphones dotés d'un grand écran. En d'autres termes, pas d'appareil avec une dalle 5,4″ et par conséquent pas d'iPhone 14 mini.

Source : TrendForce